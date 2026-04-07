İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 1 ölü

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde silah sesleri duyuldu, bunun üzerine Yapı Kredi Plaza Blokları önüne çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinden yaptığı açıklamada “Polisimize saldırı meydana geldi, iki polisimiz yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, iki terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Bu büyük saldırı polislerimizin önlemleri sayesinde hafif şekilde atlatıldı,” dedi.

Gül, açıklamasında konsolosluğun yaklaşık 2,5 yıldır faaliyette olmadığını da belirtti.

Çiftçi: “Üç kişi etkisiz hâle getirilmiştir”

İçişleri Bakanı Mustafa Çitfçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

“İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren üç kişi etkisiz hâle getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; ikisi kardeş olan iki teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir.”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir.”

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıya dair kurumsal X hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bugün İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu’na yönelik terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırının engellenmesinde hızlı ve etkili şekilde müdahale eden Türk güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz. Dünya genelindeki İsrail temsilcilikleri uzun süredir çok sayıda tehdit ve terör saldırısının hedefi oluyor. Terör, bizi yıldırmayacak.” (TY)