Gazze'nin kuzeyinde yaşayan kediler için barınak kuruldu

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Kerame bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Filistinli Abdullah ez-Zemili, sokakta yaşayan kedileri kurtarmak, beslemek ve tedavi ettirmek için barınak kurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, saldırılar nedeniyle çok sayıda kedinin kaybolduğu belirtilirken, Abdullah'ın kurtardığı kedilerin bir kısmında ise çene hasarı, uzuv kaybı ve yanık gibi ağır yaralanmalar bulunuyor.

Abdullah, kısıtlı imkanlara rağmen kurulan barınakta sokakta yaşayan hayvanlara bakım sağlamaya çalışıyor.