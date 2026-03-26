DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 26.03.2026 12:05 26 Mart 2026 12:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.03.2026 12:20 26 Mart 2026 12:20
Okuma Okuma:  1 dakika

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan kediler için barınak kuruldu

İsrail ordusunun ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan Abdullah ez-Zemili, sokakta yaşayan kedilere bakım sağlamaya çalışıyor.

BİA Haber Merkezi

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan kediler için barınak kuruldu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Kerame bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Filistinli Abdullah ez-Zemili, sokakta yaşayan kedileri kurtarmak, beslemek ve tedavi ettirmek için barınak kurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, saldırılar nedeniyle çok sayıda kedinin kaybolduğu belirtilirken, Abdullah'ın kurtardığı kedilerin bir kısmında ise çene hasarı, uzuv kaybı ve yanık gibi ağır yaralanmalar bulunuyor.

Abdullah, kısıtlı imkanlara rağmen kurulan barınakta sokakta yaşayan hayvanlara bakım sağlamaya çalışıyor.

(VC)

sokakta yaşayan hayvanlar Gazze Şeridi Filistin-İsrail çatışması kediler
