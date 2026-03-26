Gazze'nin kuzeyinde yaşayan kediler için barınak kuruldu
İsrail ordusunun ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan Abdullah ez-Zemili, sokakta yaşayan kedilere bakım sağlamaya çalışıyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Kerame bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Filistinli Abdullah ez-Zemili, sokakta yaşayan kedileri kurtarmak, beslemek ve tedavi ettirmek için barınak kurdu.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, saldırılar nedeniyle çok sayıda kedinin kaybolduğu belirtilirken, Abdullah'ın kurtardığı kedilerin bir kısmında ise çene hasarı, uzuv kaybı ve yanık gibi ağır yaralanmalar bulunuyor.
Abdullah, kısıtlı imkanlara rağmen kurulan barınakta sokakta yaşayan hayvanlara bakım sağlamaya çalışıyor.
2023 İsrail'in Gazze saldıları
13 Ekim 2023
(VC)
