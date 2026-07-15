İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda finale yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya, dün (14 Temmuz) ABD’nin Dallas kentinde Fransa’yı yenerek 2010’daki şampiyonluğundan bu yana ilk kez finale yükseldi.

İspanya, 20. dakikada kazandığı penaltıyı Mikel Oyarzabal’ın gole çevirmesiyle öne geçti. Pedro Porro ise 58. dakikada farkı ikiye çıkararak maçın skorunu belirledi.

Turnuvada altı maçta sekiz gol atarak Altın Ayakkabı yarışında Lionel Messi ile zirveyi paylaşan Kylian Mbappé de İspanya karşısında gol bulamadı.

İspanyol futbolcu Pedro Porro, karşılaşma sonrası galibiyet sevinci yaşarken.

70 bin kişilik Dallas Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan İspanya, 19 Temmuz’da New York’ta oynanacak finalde Arjantin-İngiltere eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Maçın ardından konuşan İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, “Kendimiz gibi oynadığımız takdirde Fransa’ya büyük zarar vereceğimizi biliyorduk. Rakibimizi iyi analiz ettik ve oyuncularımız planı sahada kusursuz uyguladı,” dedi.

Deschamps: Çok fazla teknik hata yaptık

Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası yarı finaline çıkan, 2018’de şampiyon olan, 2022’de ise finalde Arjantin’e penaltılarla kaybeden Fransa, turnuvaya yarı finalde veda etti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ise mağlubiyetin ardından, “İspanya’nın ne kadar güçlü olduğunu gördük. Biz ise seviyemizin altındaydık. Çok fazla teknik hata yaptık. Böyle bir rakibe karşı en üst seviyede oynamanız gerekir, bu akşam bunu başaramadık,” ifadelerini kullandı.

(TY)