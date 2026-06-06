Îrlandayê ketina welatê xwe ji wezîrên Îsraîlê Ben-Gvir û Smotrich re qedexe kir
Îrlandayê, derbarê du wezîrên rastgir ên tundrew ên hikûmeta Îsraîlê Itamar Ben-Gvir û Bezalel Smotrich de biryara qedexeya ketina nav welat da.
Di daxuyaniya Wezareta Dadê ya Îrlandayê de hat destnîşankirin ku biryar li gorî fermana Serokwezîr Micheal Martin ketiye meriyetê. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku ketina Wezîrê Ewlehiya Neteweyî yê Îsraîlê Itamar Ben-Gvir û Wezîrê Darayî Bezalel Smotrich a bo Îrlandayê hatiye qedexekirin.
Wezaretê ragihand ku wan ferman dane yekeyên peywendîdar ku heke her du wezîr hewla ketina nav welat bidin, dê tevdîrên pêwîst werin girtin. Di daxuyaniyê de hat destnîşan kirin ku ev biryar pêngaveke li dijî endamên hikûmeta Îsraîlê ye ku di kûrkirina krîza mirovî ya li Xezeyê de rol lîstine.
Serokwezîr Micheal Martin di Lûtkeya Yekitiya Ewropa û Rojavayê Balkanan ya li Karadag hat lidarxistin de axivî û got ku daxuyaniyên Ben-Gvir û Smotrich nêzîkatiyeke dijminane li hemberî gelê Filistinê nîşan didin.
Li gorî nûçeya AAyê, Martin diyar kir ku cezayên li ser van navên navborî divê ne tenê di asta neteweyî de, di asta tevahiya Yekitiya Ewropayê (YE) de jî werin sepandin.
Hat ragihandin ku biryara qedexeya ketinê ya ku ji aliyê Wezareta Dadê ya Îrlandayê ve hatiye girtin, bêyî ku hewcedarî bi pejirandina parlamento an jî kabineyê hebe ketiye meriyetê.
(EMK/AY)