TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
CÎHAN
DW: Dîroka Weşanê: 06.06.2026 12:05 6 Hezîran 2026 12:05
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.06.2026 12:07 6 Hezîran 2026 12:07
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Îrlandayê ketina welatê xwe ji wezîrên Îsraîlê Ben-Gvir û Smotrich re qedexe kir

Wezaretê ragihand ku wan ferman dane yekîneyên peywendîdar ku heke her du wezîr hewla ketina nav welat bidin, wê tevdîrên pêwîst werin girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Îrlandayê ketina welatê xwe ji wezîrên Îsraîlê Ben-Gvir û Smotrich re qedexe kir

Îrlandayê, derbarê du wezîrên rastgir ên tundrew ên hikûmeta Îsraîlê Itamar Ben-Gvir û Bezalel Smotrich de biryara qedexeya ketina nav welat da. 

Di daxuyaniya Wezareta Dadê ya Îrlandayê de hat destnîşankirin ku biryar li gorî fermana Serokwezîr Micheal Martin ketiye meriyetê. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku ketina Wezîrê Ewlehiya Neteweyî yê Îsraîlê Itamar Ben-Gvir û Wezîrê Darayî Bezalel Smotrich a bo Îrlandayê hatiye qedexekirin.

Wezaretê ragihand ku wan ferman dane yekeyên peywendîdar ku heke her du wezîr hewla ketina nav welat bidin, dê tevdîrên pêwîst werin girtin. Di daxuyaniyê de hat destnîşan kirin ku ev biryar pêngaveke li dijî endamên hikûmeta Îsraîlê ye ku di kûrkirina krîza mirovî ya li Xezeyê de rol lîstine.

Serokwezîr Micheal Martin di Lûtkeya Yekitiya Ewropa û Rojavayê Balkanan ya li Karadag hat lidarxistin de axivî û got ku daxuyaniyên Ben-Gvir û Smotrich nêzîkatiyeke dijminane li hemberî gelê Filistinê nîşan didin.

Li gorî nûçeya AAyê, Martin diyar kir ku cezayên li ser van navên navborî divê ne tenê di asta neteweyî de, di asta tevahiya Yekitiya Ewropayê (YE) de jî werin sepandin.

Hat ragihandin ku biryara qedexeya ketinê ya ku ji aliyê Wezareta Dadê ya Îrlandayê ve hatiye girtin, bêyî ku hewcedarî bi pejirandina parlamento an jî kabineyê hebe ketiye meriyetê.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Îrlanda îsraîl Yekitiya Ewropayê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê