İrlanda, İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı

İrlanda, İsrail hükümetinin aşırı sağcı iki bakanı Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich hakkında ülkeye giriş yasağı kararı aldı.

İrlanda Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın Başbakan Micheal Martin'in talimatı doğrultusunda uygulamaya konulduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in İrlanda'ya girişlerinin yasaklandığı ifade edildi.

Bakanlık, ilgili birimlere iki bakanın ülkeye giriş girişiminde bulunmaları halinde gerekli önlemlerin alınması yönünde talimat verildiğini duyurdu. Açıklamada, kararın Gazze'de yaşanan insani krizin derinleşmesinde rol oynadığı değerlendirilen İsrail hükümeti üyelerine yönelik bir adım olduğu vurgulandı.

Karadağ'da düzenlenen Avrupa Birliği–Batı Balkanlar Zirvesi'nde konuşan Başbakan Micheal Martin, Ben-Gvir ve Smotrich'in açıklamalarının Filistin halkına yönelik düşmanca bir yaklaşımı yansıttığını savundu.

AA'nın haberine göre, Martin, söz konusu isimlere yönelik yaptırımların yalnızca ulusal düzeyde değil, Avrupa Birliği genelinde de uygulanması gerektiğini belirterek, “Bu kişilerin eylem ve söylemlerinin AB düzeyinde yaptırım gerektirdiğine inanıyorum. Avrupa Birliği içinde yeterli desteği sağlayıp sağlayamayacağımıza bakmaksızın bu yöndeki girişimlerimizi sürdüreceğiz.” dedi.

İrlanda Adalet Bakanlığı'nın aldığı giriş yasağı kararının, parlamento veya kabine onayına ihtiyaç duyulmadan yürürlüğe girdiği bildirildi.