ABD Savunma Bakanı Hegseth, kendisini "yakışıklı" çekmiyorlar diye foto muhabirlerini Pentagona sokmuyor

ABD'nin İran'da yürüttüğü savaşla ilgili Pentagon'daki son basın brifingleri fotoğrafçılar olmadan yapıldı. Washington Post'un haberine göre, bunun nedeni kendine "Savaş Bakanı" diyen ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in hoşuna gitmeyen çok sayıda fotoğrafının çekilmiş olmasıymış. Gazete, haberini bakanlık içinden iki kaynağa dayandırdı.

Haberlere göre, Hegseth'in ekibi Mart başlarındaki bir basın brifingden sonra, bakanın medyada yayınlanan fotoğraflardaki görünümünden hoşlanmadıklarını söylediler. Hegseth'in danışmanları bunun üzerine foto muhabirlerini geçtiğimiz salı yapılan da dahil, sonraki iki etkinlikten dışlamaya karar verdi. Fotoğraflar daha önce birçok uluslararası medya kuruluşunda yayınlanmıştı.

Katı akreditasyon kuralları

Pentagon sözcüsü Kingsley Wilson, belirlenmiş gazeteci havuzunun dışında, haber ajanslarından yalnızca birer temsilcinin basın brifinglerine katılmasına izin verileceğini söyledi. Muhabirler brifinglere fotoğrafçılarla birlikte katılamayacaklardı. Washington Post'a göre, brifingde yalnızca Savunma Bakanlığı'nın çalıştırdığı fotoğrafçıların girişine izin verildi.

Wilson, "Basın toplantılarının fotoğrafları, kamuoyu ve basın kullanımı için anında çevrimiçi yayınlanacak" diye ekledi. "Bu durum bazı haber ajanslarının çalışma düzenini olumsuz etkiliyorsa basın akreditasyonu için Pentagon'a başvuruda bulunmayı düşünmeleri iyi olur," dedi.

Ancak, ABD Savunma Bakanlığı'nın bu tür akreditasyonlar için katı koşulları var. Bunlara göre, örneğin, muhabirler bakanlığın onaylamadığı hiçbir bilgiyi yayınlayamıyorlar.

Geçtiğimiz sonbaharda ABD'nin büyük medya kuruluşlarının hemen hepsinin temsilcileri, bu kuralları kabul ettiklerine dair imza vermeyi reddetmişlerdi.

ABD'DE GAZETECİLERİN ONUR İSYANI Gazeteciler, keyfi yasaklar dayatan "taahhütname"yi imzalamayı reddederek Pentagon'dan ayrıldı

Buna karşılık, Pentagon aralarında "yeni medya" olarak adlandırılan kuruluşlardan 60'ı aşkın görevlinin de bulunduğu yeni bir basın birliği oluşturdu. Bir istisna nedeniyle, tartışmalı fotoğrafların çekildiği Mart başındaki brifinge diğer gazetecilerin de katılmasına izin verilmişti.

Kendisi de yandaş Fox News'un eski sunucularından olan Hegseth, bakanlığı boyunca basınla birçok kez çatıştı. Örneğin, Beyaz Saray'da çocukların ağırlandığı bir Paskalya kutlamasında gazetecileri "sahtekâr" olarak niteledi.

Foto muhabirleri kararı kınıyor

Foto muhabirlerinin hak örgütü Ulusal Basın Fotoğrafçıları Birliği (NPPA), haberin yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada Savunma Bakanlığı'nın kararını kınadı ve Pentagon'u yasaklanan fotoğrafçıların erişim izinlerini yenilemeye çağırdı. Kuruluş ayrıca, fotoğrafçılara yönelik misillemenin İfade Özgürlüğü Hakkıyla ilgili yeni kaygılara yol açtığını söyledi.

NPPA Başkanı Alex Garcia, "Yetkililerin yayınlanan görüntülerin onları gösterme şeklinden memnun olmaması nedeniyle fotoğrafçıları Pentagon brifinglerinden dışlaması, savaşın ortasında şaşırtıcı derecede kötü bir öncelik anlayışını gösteriyor ve kamu görevlileri açısından iyi bir izlenim bırakmıyor" dedi.

“Hükümet yetkilileri, kamu görevlilerinin yalnızca olumlu imajlarının oluşturulmasına veya dağıtılmasına karar vermesi halinde özgür basın işlev göremez.”

(AEK)