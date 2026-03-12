Savaşın maliyeti Türkiye'ye ABD'den fazla: Pentagon 11,3, Merkez Bankası 12 milyar dolar harcadı

ABD’nin İran’a yönelik savaşının Washington’a maliyetine ilişkin ilk kapsamlı resmi tahmin kamuoyuna yansıdı. Pentagon, Kongre üyelerine kapalı bir brifingde, savaşın ilk haftasında ABD’ye düşen maliyetin 11,3 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Associated Press, Reuters, New York Times gibi haber kuruluşlarının aktardığına göre brifing hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Pentagon yetkililerinin bu rakamı Senato’daki savunma bütçesi alt komitesine sunduğunu belirtti.

Haberde, Trump yönetiminin savaş için Kongre’den ek bütçe istemeyi değerlendirdiği, ancak bunun şimdilik geri planda kaldığı da aktarıldı.

Komitenin kıdemli Demokrat üyesi Chris Coons da basına yaptığı açıklamada, kamuoyuna yansıyan 11,3 milyar dolarlık tahminin “kabaca doğru” olduğunu söyledi. Coons, askeri yığınak ve ön hazırlık giderleri de hesaba katıldığında mevcut toplamın bunun üstünde olmasını beklediğini ifade etti.

Pentagon daha önce, savaşın ilk hafta sonunda yalnızca mühimmat için yaklaşık 5 milyar dolar harcandığını bildirmişti. Savaş Bakanlığı’nın 6 ve 9 Mart tarihli bilgi notlarında, operasyonun ilk 7 gününde 3 binden fazla, ilk 10 gününde ise 5 bin 500’den fazla hedefin vurulduğu aktarılmıştı.

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin (CSIS) bağımsız analizine göre ise harekatın ilk 100 saati ABD’ye yaklaşık 3,7 milyar dolara mal oldu. CSIS, günlük ortalama maliyeti 891,4 milyon dolar olarak hesapladı ve bu harcamaların büyük bölümünün mevcut bütçede karşılığı bulunmadığını kaydetti.

Türkiye’nin savaşın etkisini sınırlandırmak için harcadığı para daha fazla

Öte yandan savaşın ekonomik etkisi Türkiye’de, ABD’dekinden daha fazla hissedildi. Merkez Bankası, 1 Mart’ta piyasadaki oynaklığı sınırlamak için bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi ve TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı.

Savaşın ilk haftasında Merkez Bankası liranın değer kaybını sınırlamak için döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 15’ine karşılık gelen yaklaşık 12 milyar dolarlık rezerv sattı.

Bu tutar, ABD’nin ilk 6 gündeki 11,3 milyar dolarlık maliyet tahmininden yaklaşık 700 milyon dolar daha yüksek.

Ayrıca bugün 14.00’da Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Beklentiler büyük ölçüde politika faizinin sabit bırakılması yönünde şekilleniyor.

AA Finans'ın 38 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, ekonomistlerin 37'si politika faizinin mevcut seviyesi olan yüzde 37'de sabit tutulacağını öngörüyor. Savaş öncesinde ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz indireceğini öngörüyordu.

