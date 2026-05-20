HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.05.2026 09:42 20 Mayıs 2026 09:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.05.2026 13:52 20 Mayıs 2026 13:52
Okuma Okuma:  3 dakika

40. CELSE/GÜNCELLENİYOR

İmamoğlu: İftiraname adına utanç duyuyorum

Duruşmada ilk savunmayı Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın yapıyor.

Evrim Kepenek
CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 77’si tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 40. celsesi İstanbul’da görülmeye devam ediyor.

38. ve 39.'uncu duruşmada, "etkin pişmanlık" ifadesini geri çeken sanık Murat Kapki savunma yapmıştı. Hakkındaki "İmamoğlu'nun kasası" ve "rüşvet" iddialarını reddeden Kapki, uydurma delillerle tutuklandığını iddia etmişti.

Duruşma salonunda tutuklu yakınlarının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eski siyasi danışmanı Necati Özkan’ın doğum gününü kutladığı görüldü. Salondan ayrıca İmamoğlu’na yönelik “Başkanım seni çok seviyoruz” şeklinde sloganlar yükseldi.

"Şirket kamusal faaliyet yürütüyor"

İBB’ye yönelik davada savunma yapan eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın, hakkındaki suçlamaları reddederek tutukluluk sürecine ve ihalelere ilişkin konuştu.

Taşkın, savunmasında 19 Mart 2025’te Erzincan’da gözaltına alındığını belirterek, “Hakkımda somut hiçbir delil ortaya konulmadı. Lehime olan deliller ise iddianameye girmedi” dedi. Tutukluluğunun “kaçma şüphesi” gerekçesiyle devam ettirildiğini söyleyen Taşkın, “Her ay yapılan tutukluluk incelemelerinde aynı gerekçelerin tekrarlandığını görüyorum ve artık buna gülüp geçiyorum” ifadelerini kullandı.

Kültür A.Ş.’nin yapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Taşkın, şirketin yalnızca ticari bir kuruluş olmadığını savundu. Kültür A.Ş.’nin yüzde 98’inin İBB’ye ait olduğunu belirten Taşkın, şirketin kültür, sanat ve organizasyon alanlarında kamusal faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Taşkın, “Kültür A.Ş. sıradan bir ticari şirket değildir. Sayıştay denetimine tabidir, bazı işçi alımlarında kamu kurumu gibi hareket eder ve Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurallara uymak zorundadır” dedi.

Reklam alanlarıyla ilgili ihalelerde kamu zararına yol açıldığı iddialarını da reddeden Taşkın, ihalelerin açık, şeffaf ve rekabete uygun biçimde yapıldığını savundu. Kültür A.Ş.’nin İBB’den aldığı reklam alanı işletme ihalelerini daha yüksek bedellerle alt işletmecilere verdiğini belirten Taşkın, “Şirket zarar etmedi, aksine kâr elde etti” diye konuştu.

Savunmasında özellikle pandemi dönemindeki ekonomik koşullara dikkat çeken Taşkın, yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğunu ve alt ihale süreçlerinde şirket yönetmeliği doğrultusunda hareket edildiğini söyledi. 

Her ay yapılan tutukluluk incelemelerinde “delillerin henüz toplanmadığı” yönünde değerlendirme yapıldığını belirten Taşkın, “Bu gerekçelere artık gülüp geçiyorum” dedi. 

Kültür A.Ş.’nin faaliyetlerine ilişkin de konuşan Taşkın, şirketin kamusal görev yürüttüğünü savundu. Taşkın, Devlet Personel Başkanlığı’nın değerlendirmelerinde Kültür A.Ş.’nin faaliyet alanlarının kamu hizmeti kapsamında ele alındığını belirterek, şirketin Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteren, kamusal yönü ağır basan bir belediye şirketi olduğunu söyledi.

Taşkın, suçlamaları reddetti.

İmamoğlu söz aldı, "Allahalükür verilecek hesabımız olmadığını Serdal bey gibi dürüst insanlarla yol yürüdüğüm için bunun keydini yaşıyorum. İftiraname adına utanç duyuyorum. Canlı yayınlansaydı keşke" dedi. 

Duruşma arasında Avrupa Yeşiller Eş Başkan Vula Tsetsi ve Komite Üyesi Joanna Kaminska, açıklama yaptı.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu “örgüt elebaşı” olarak gösteriliyor. İmamoğlu hakkında “örgüt kurma”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “dolandırıcılık”, “çevreyi kasten kirletme” ve “kişisel verileri hukuka aykırı kullanma” dahil çok sayıda suçlama yöneltiliyor.

Savcılık, İmamoğlu için toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

İddianamede Fatih Keleş için 556 yıldan 1542 yıla kadar, Murat Ongun için ise 287 yıldan 779 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava kapsamında daha önce bazı tahliyeler gerçekleşmiş olsa da dosyada halen 77 tutuklu sanık bulunuyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB dava çelişkileri İBB Davası ekrem imamoğlu Murat Kapki Necati Özkan
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet...

bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. "Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri", "Sırtında Sepeti", "Medya ve Yalanlar" isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.

"Diktatör Erdoğan" paylaşımına dava: Savcılık, avukat takibini delil gösterdi
18 Mayıs 2026
İmamoğlu: Hayatta rakibinden bu kadar korkan yoktur
18 Mayıs 2026
19 saniyede iki kadın öldürüldü: Mahkeme neden "tasarlayarak" demedi?
17 Mayıs 2026
Göksel: Rüyalar da şarkılar gibi
16 Mayıs 2026
Murat Çepni: Örgütlü mücadelede ısrar en büyük gücümüzdür
14 Mayıs 2026
