YT: Yayın Tarihi: 16.05.2026 10:00 16 Mayıs 2026 10:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.05.2026 10:33 16 Mayıs 2026 10:33
Okuma Okuma:  1 dakika

İHD ve TİHV’den Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası İstanbul programı

İHD İstanbul Şubesi ve TİHV, 17-31 Mayıs’ta düzenlenecek etkinliklerle adalet, hakikat ve barış taleplerini yineleyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
İHD ve TİHV’den Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası İstanbul programı
İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 17-31 Mayıs Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası kapsamında İstanbul’da bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Neredeler?
Neredeler?
20 Mayıs 2025

Program, 17 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de Harbiye Askeri Müze önünde yapılacak “Ali Kayahan’ı Unutmadık” başlıklı basın açıklamasıyla başlayacak.

Etkinlikler, 18 Mayıs Pazartesi saat 21.00’de Kadıköy Sineması’nda “Hiçbiryerde” filminin gösterimi ve film ekibiyle yapılacak söyleşiyle devam edecek.

19 Mayıs Salı günü saat 12.00’de Gazi Mezarlığı’nda Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç için mezar anması düzenlenecek. Aynı gün saat 19.00’da Atlas Sineması’nda “Küf” filminin gösterimi yapılacak ve gösterimin ardından film ekibiyle söyleşi gerçekleştirilecek.

Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç mezarları başında anıldı
GÖZALTINDA KAYIPLARA KARŞI MÜCADELE HAFTASI
Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç mezarları başında anıldı
19 Mayıs 2021

Programın son bölümünde, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 1104’üncü ve 1105’inci hafta buluşmaları yer alıyor. Galatasaray Meydanı’ndaki açıklamalar, 23 Mayıs Cumartesi ve 30 Mayıs Cumartesi günleri saat 12.00’de yapılacak.

(VC)

gözaltında kayıplara karşı mücadele haftası insan hakları derneği Türkiye İnsan Hakları Vakfı TİHV İHD İstanbul Şubesi gözaltında kayıplar
