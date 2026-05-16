İHD ve TİHV’den Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası İstanbul programı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 17-31 Mayıs Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası kapsamında İstanbul’da bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Neredeler?

Program, 17 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de Harbiye Askeri Müze önünde yapılacak “Ali Kayahan’ı Unutmadık” başlıklı basın açıklamasıyla başlayacak.

Etkinlikler, 18 Mayıs Pazartesi saat 21.00’de Kadıköy Sineması’nda “Hiçbiryerde” filminin gösterimi ve film ekibiyle yapılacak söyleşiyle devam edecek.

19 Mayıs Salı günü saat 12.00’de Gazi Mezarlığı’nda Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç için mezar anması düzenlenecek. Aynı gün saat 19.00’da Atlas Sineması’nda “Küf” filminin gösterimi yapılacak ve gösterimin ardından film ekibiyle söyleşi gerçekleştirilecek.

Programın son bölümünde, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 1104’üncü ve 1105’inci hafta buluşmaları yer alıyor. Galatasaray Meydanı’ndaki açıklamalar, 23 Mayıs Cumartesi ve 30 Mayıs Cumartesi günleri saat 12.00’de yapılacak.

