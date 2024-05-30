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Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2024 21:58
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2024 22:10
2 dk Okuma

GÖZALTINDA KAYIPLAR İÇİN MUM YAKILDI

“Yakınlarımızın kemikleri nerede olursa olsun önlerinde saygıyla eğiliyoruz”

TİHV İstanbul Şubesi’nden Ümit Efe, “Gözaltında kaybetmek önemli suçtur. Sessiz çığlıkların arkasındaki failleri bulacağız” dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
“Yakınlarımızın kemikleri nerede olursa olsun önlerinde saygıyla eğiliyoruz”
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 17- 31 Mayıs Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası kapsamında İHD İstanbul Şubesi’nin bulunduğu sokakta mum yaktı.

"Failler cezalandırılsın"

Etkinlikte, “Gözaltında kaybedenleri unutma” yazılı pankart açıldı. İlk olarak konuşan  İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, failler cezalandırılına kadar mücadele edeceklerini belirtti, şöyle dedi:

"Hafta boyunca taleplerimizi dile getirdik. Gözaltında kaybetme, cezasızlığın son bulmasını istedik. Emniyet müdürlüğüne ait Gayrettepe 1’nci Şube’nin önünde gözaltında kaybetme hafızasının korunmasına dikkat çektik."

"Hafıza mekanların korunması yönünde sesimizi duyurmayı gayret ettik. 1000 hatadır taleplerimizi dile getirmeye devam ediyoruz. Hakikat ve adalet istiyoruz. Son fail cezalandırılana kadar bu talebimiz devam edecek.”

Kırbayır: Yönetenler kendi kanunlarına uymadı

1980’de kaybedilen Cemil Kirbayir’ın abisi Mikail Kırbayır da şöyle dedi:

“Hak arama mücadelesi veriyoruz. Mademki ben insanım haklarımla insanım. Anamızın ak sütü gibi helal yasalar çerçevesinde barışçıl bir şekilde bin hafta Galatasaray Meydanı’ndaydık. Katillerin yargılanması için yasal mücadelemizi verirken. Gözaltılarla engellemelerle karşılaştık. Yani yönetenler kendi kanunlarına uymadı. Biz hukuktan vazgeçmedik.”

Efe: Sessiz çığlıkların arkasındaki failleri bulacağız

TİHV İstanbul Temsilcisi Ümit Efe de şöyle dedi: 

“Gözaltında kaybetmek önemli suçtur kaybedenlerin yargı önüne çıkartılması ve akıbetlerin açıklanması için inadımız devam edecek. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Sessiz çığlıkların arkasındaki failleri bulacağız.”

Eren: Biz failleri biliyoruz

Gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren’in kardeşi İkbal Eren de şöyle dedi: 

“29 yıldır gözaltında kaybetme olgusu ile mücadele ediyoruz. Galatasaray’da başka kaybetmeler olmasın diye oturmuştuk. Gözaltında kaybet olayı yaşanmıyorsa bu Cumartesi Annelerinin başarısıdır. Biz failleri biliyoruz. Failler yargılanıncaya, kamuoyu karşısına çıkana kadar ve sevdiklerimizin karanfil koyacak mezarı olana kadar mücadelemiz devam edecek. 1000 hafta daha sürecek olsa da bu mücadele başarı ile sonuçlanacak.”

Tosun: Onları unutmayacağız size dert olsun

Gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un eşi Hanım Tosun ise “Mezarımız olsaydı biz oraya giderdik sokak ortasında mum yakmazdık. Yakınlarımızın kemikleri nerede olursa olsun önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Onları unutmayacağız bu da size dert olsun” diye kaydetti.

Yıldız: Ben onları affetmiyorum

Mücadele vurgusu yapan Cumartesi Annesi Hanife Yıldız, şöyle dedi:Gözaltında kayıplar bulunamıyorsa, kaybedenler yargı önüne çıkartılamıyorsa. Gözaltında kayıplarımızın acısı 29 yıldır bizledir. Annelerimizi kaybettik. Bizler acı içinde acı yaşıyoruz. Canlarımızı kaybedenleri yargılayın. Dinsin yüreklerimizdeki acılarımı. Kandırılan Murat Yıldız’ın annesi. Öfken tavan yaptı. Sanki ben kendi oğluma ihanet etmiş gibi hissediyorum. Onlar bana ihanet etti ben de oğluma ettim gibi hissediyorum. Ben onları affetmiyorum.”

Gözaltında katledilen Hasan Ocak’ın abisi Ali Ocak da sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi. 

(EMK)

İNSAN HAKLARI 17-31 Mayıs Kayıplar Haftası 17-31 MAYIS GÖZALTINDA KAYIPLARA KARŞI MÜCADELE HAFTASI cumartesi anneleri Cumartesi Anneleri bininci haftası
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-1000-bulusma-kayiplarimizi-istiyoruz-295754
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/haber/uluslararasi-gozaltinda-kayiplar-haftasi-icin-ilk-etkinlik-galatasaray-meydani-nda-186532
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