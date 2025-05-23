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Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2025 13:11
 ~ Son Güncelleme: 23 Mayıs 2025 18:15
4 dk Okuma

KAYIPLAR HAFTASI (17-31 MAYIS)

Kuşaktan kuşağa miras kalan acı ve mücadele: Kayıplarımız nerede?

"30 yıl sadece bir sayıdan ibaret değil; inatla, ısrarla verilen hak ve adalet mücadelesi. O gün doğan çocuklar bugün birer yetişkin oldu.”

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
Kuşaktan kuşağa miras kalan acı ve mücadele: Kayıplarımız nerede?
Fotoğraf: Cumartesi Anneleri

45 yıldır ağabeyi Hayrettin Eren’in akıbetini soran İkbal Eren “30 yıl sadece bir sayıdan ibaret değil, inatla, ısrarla verilen hak ve adalet mücadelesi. O gün doğan çocuklar bugün birer yetişkin oldu” diyor. Ağabeyi Hasan Ocak’ın katillerini aramaya başladığında 19 yaşında olan Maside Ocak, anne ve babasından, yeğenleriyle oğlu da ondan ve kardeşlerinden aldı mücadele mirasını. Babası Abdülmecit Baskın’ı kaybettiğinde henüz 5 yaşında olan avukat Eren Baskın sokaklarda, meydanlarda, adliye koridorlarında adalet ararken büyüyen o çocuklardan biri. Silahların sustuğu barışın konuşulduğu bu günler için “Artık yol daha meşakkatli, daha engebeli ama daha da umutlu” diyor.

Cumartesi Anneleri ve İnsanları, gözaltında kaybettiği yakınlarının akıbetini öğrenmek ve failleri yargılansın diye 30 yıldır mücadele ediyor. Katledilen, hiç bilmedikleri topraklarda kimsesizler mezarlığına gömülen ya da mezarını bile bulamadıkları evlatları ve yakınları için tüm engellemelere rağmen Galatasaray Meydanı’nda hafızayı diri tutmak için buluşuyorlar. Meydanlar yasaklansa da, gözaltına da alınsalar vazgeçmiyorlar çünkü asıl unuttuklarında kaybetmiş olacaklarını düşünüyorlar.

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Her yıl 17-31 Mayıs tarihleri arasında etkinliklerin düzenlendiği Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası, bu mücadeleyi daha da görünür kılıyor. 30 yıldır Galatasaray Meydanı’nı terk etmeyen kayıp yakınları barışın konuşulduğu, demokratikleşme adına ciddi beklentilerin olduğu bu günlerde taleplerini bianet’e anlattı.

Fotoğraf: Cumartesi Anneleri

“Mezarsızlık son bulsun”

Maside Ocak, yıllardır dile getirdikleri temel taleplerin hâlâ karşılanmadığını hatırlatarak, “Uğruna ömrümüzü adadığımız mezarsızlık ve cezasızlık son bulsun. Gözaltında kaybetme suçunun, Türk Ceza Kanunu’nda insanlığa karşı işlenmiş suç olarak tanınması gerekiyor. Bu suçun tüm failleri etkin bir biçimde yargılanmalı, cezasızlık uygulamaları sona ermeli” çağrısı yapıyor.

“Artık yüzleşme zamanı”

Eren Baskın da yaşanan acıların sadece bireysel değil, toplumsal bir yüzleşme gerektirdiğini vurgulayarak, adaletin yerini bulmasını istiyor:

“Baharın gelişi ve içinde bulunduğumuz ‘onurlu bir barış’ havası kayıplarımızın akıbetine dair daha büyük umutlar beslememize sebep oldu. Maalesef devlet mekanizması her zaman olduğu gibi kendi yarattığı katilini korudu. Katilleri beraat kararları ile de ödüllendirdi. Ama artık yüzleşme zamanı. Eğer onurlu bir barıştan bahsedeceksek geçmişte yaşanmış organize acılara dair de bir sözümüz olmalı. Faili meçhul cinayetlerin müsebbipleri gerçek ve adil bir yargı ile yargılanmalı ve gerekli cezaları almalıdır.”

Fotoğraf: MA

Her cumartesi açıklamalarını “Kayıplarımızın akıbetini sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz” sözüyle bitirdiklerini hatırlatan Baskın, “Bu cümlenin ne denli doğru olduğunu ve sabırla dokunan cümlelerimizin bu onurlu barış çerçevesinde organize acılarla ‘yüzleşme’ ile son bulacağını herkesin bilmesini isterim” diyor.

“Israrımız haklılığımızdan”

Cumartesi Anneleri’nin mücadelesi, sadece kendi kayıplarının akıbetini öğrenme çabası değil; aynı zamanda Türkiye’nin hafızasını diri tutma, işlenmiş devlet suçlarının üzerini örtmeme kararlılığının bir parçası.

İkbal Eren, "Cumartesi Anneleri gözaltında zorla kaybetmeleri bu ülkenin gündemine taşıdıktan sonra gözaltında kaybetmelerin önü kesildi. Bu da ülkenin kazanımı değil mi? Keşke herkes bunun farkında olsa da bu mücadele daha çok sahiplenilse... " sözleriyle bu gerçeği özetliyor.

Fotoğraf: Cumartesi Anneleri

"Acıların azalması mümkün değil"

"Acıların azalması çok mümkün değil. En azından kendim için bunu söyleyebilirim" diyen İkbal Eren, taleplerine ilişkin şunları söylüyor:

 Hayatımın 45 yılı abimin akıbetini öğrenmek ve faillerinin yargılanması için adalet talebiyle geçti. Neredeyse her gün bu acıyla yaşayan bir insanın acısının azalması pek mümkün gibi görünmüyor. Ancak faillerin yargılanmasını, toplum önünde hesap vermelerini sağlamak ve elbette ki sevdiklerimizin akıbetini öğrenmek, gözaltında zorla kaybetmelere karşı yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak bizi rahatlatır, verdiğimiz mücadele kısmen karşılık bulur."

Galatasaray Meydanı onlar için kayıplarıyla buluşma mekanı. "Başka gidecek yerimiz de yok" diyen Eren, "Mücadelenin ilk yıllarında oldukça ağır baskılar gördük, basın açıklamalarımız devletin kolluk güçleri tarafından engellenmeye çalışıldı. Çünkü devlet insanları kaybederek suç işlemişti ve bu suçun ifşa edilmesini, konuşulmasını istemiyordu. Hiç vazgeçmedik. Israrımız haklılığımızdan kaynaklanıyor" sözleriyle kararlılıklarına vurgu yapıyor.

"Süreç değişiyor, devlet değişmiyor"

İktidarı Birleşmiş Milletler’in “Zorla Kaybedilmeye Karşı Sözleşmesi”ni derhal imzalamaya çağıran Maside Ocak, Galatasaray Meydanı’nın yıllardır abluka altında olmasını şöyle eleştiriyor:

“30 yılımıza sayı sınırlamasıyla bizi meydanımızdan ayıran çelik bariyerlerin önünde giriyoruz. 700. haftamızda sadece bize değil, tüm İstanbullulara kapatıldı Galatasaray Meydanı. Tüm dünyada gözaltında kayıplarla ve yürütülen mücadeleyle hafızalara kazındı Galatasaray. Süreçler değişse de devlet pratiği bizim için hiç değişmiyor, 30 yıldır taleplerimizle ilgili somut bir adım atılmadı.

Cumartesi Anneleri ve İnsanları sayesinde insanların artık gözaltında kaybolmadıklarına dikkat çeken Maside Ocak, "Gözaltında kaybedilen yakınını aramanın gözaltında kaybedilmeyle sonuçlanabildiği, yine hak savunuculuğu faaliyetinin kaybedilmeyle, yargısız infazla sonuçlandığı bir dönemde Galatasaray Meydanı’na çıktık. Bizim Galatasaray’da ve her yerde zorla kaybetmelere karşı büyüttüğümüz ısrar, sadece devletin eliyle işlenen bu suçu görünür kılmadı. Aynı zamanda insanların kaybedilmesi önüne bir set çekti. En sevdiklerinin nerede olduğunu ararken insanın gözü ne karşılaştığı zorlukları, ne de maruz kaldığı baskıyı görüyor" ifadeleriyle mücadeledeki ısrarlarını dile getiriyor.

Ocak, İHD İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon'un Kayıplar Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklere katılım çağrısı ile sözlerini bitiriyor.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Cumartesi Anneleri/İnsanları kayıplar haftası ikbal eren maside ocak eren baskın
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

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