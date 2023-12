IHD: Ji bo aştiya civakî bila tecrîd bi dawî bibe

Komeleya Mafên Mirovna (IHD) daxuyaniyeke nivîskî weşand û xwest ku ji bo aştiya civakî pêk bê, bila tecrîd û binpêkirinên mafên girtiyan bi dawî bibe.

Komeleyê destnîşan kir ku girtîgehên Tirkiyeyê bûne “navendên binpêkirinên mafên mirovan” û li van deran pirsgirêk êdî daîmî hene û bi pêkanînan jiyana gefê li jiyana girtiyan dixwin: “Li girtîgehan tecrîd û îzolasyon, îşkence û kiryarên xirab hene, mafên civakî tên astengkirin, girtî tên sirgunkirin, girtiyên nexweş nikarin mafê xwe yê dermankirinê bi kar bînin, lijneyên rêvebirî û çavdêriyê tehliyeyan asteng dikin û mirinên bi gûman hene û ev jî mafê jiyanê ji holê radikin.”

Li Girtîgeha Îmraliyê ‘tecrîda têkûz” heye

IHDyê diyar kir ku dema girtî mafên xwe bi kar tînin divê rêz ji wan re bê girtin û polîtîkayeke cudakar li dijî wan neyê bikar anîn û berpirsiyariya vê jî di stuyê dewletê de ye. IHDyê politikaya tecrîdkirinê weke rêbazeke îşkenceyê penase kir û got ku di serî de li Girtîgeha Îmraliyê, li girtîgehên ewlehiya wan zêde yên Tîpa S û Tîpa Yyê gelek binpêkirinên giran pêk tên:

“Rêberê PKKyê Abdûllah Ocalanê li Girtîgeha Ewlehiya wê Zêde ya Îmraliyê te girtin û Omer Hayrî Konar, Hamîlî Yildirim û Veysî Aktaşê li heman girtîgehê tên ragirtin, demeke dirêj e ku ji derve tên îzolekirin, nahêlin parêzer û malbatên wan biçin serdana wan û mafê wan ê bikaranîna telefon, name û ragihandinê tê astengkirin. Ev jî qonaxa tecrîda têkûz nîşan dide.

33 meh in ku malbat û parêzer ji bo hevdîtinê serî lê didin lê serlêdanên wan nayên qebûlkirin. Ev tecrîda têkûz him li dijî mekanizmaya hiqûqê ya navxweyî ya dewlet berpirsiyar e pêk bîne, him jî li dijî peymanên navnetewî yên dewlet berpirsiyar e pêk bîne ye.

IHDyê di daxuyaniya xwe de daxwaz kiriye ku tecrîd bi dawî bibe, girtiyên nexweşiyên wan ên giran hene serbest bibin, biryarên ku lijneyên rêvebirî û çavdêriyê dane betal bibin û aştiyê yekser pêk bînin. (AS/FD)