HABER
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2025 08:41
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 08:46
2 dk Okuma

Kırmızı bültenle aranan 9 kişi Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya paylaşımlarına göre, K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A. ve L.C.B. adlı şüpheliler farklı ülkelerde gerçekleştirilen ortak operasyonlarla yakalandı ve iadeleri sağlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kırmızı bültenle aranan 9 kişi Türkiye'ye getirildi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan dokuz kişinin yurtdışından yakalanıp Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya paylaşımlarına göre, K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A. ve L.C.B. adlı şüpheliler farklı ülkelerde gerçekleştirilen ortak operasyonlarla yakalandı ve iadeleri sağlandı. Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Operasyon detayları şöyle aktarıldı:

*Gürcistan: “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan kırmızı bültenle aranan K.I., “Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma” suçundan aranan O.E., “Kasten öldürme” suçundan aranan F.A. yakalandı.

*Almanya: “Kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından aranan Y.E. ile “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan aranan Ö.G. yakalandı.

*Birleşik Arap Emirlikleri: “Kasten öldürme” suçundan aranan Y.K.Ç. ve “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan aranan N.Ç. yakalandı.

*İsviçre: “Kasten öldürme” suçundan aranan A.A. yakalandı.

*Hırvatistan: “Uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, bulundurmak” suçlarından aranan L.C.B. yakalandı.

Yerlikaya, iade süreçlerinde Adalet Bakanlığı ile ilgili ülke kolluk birimleri ve Türkiye içindeki birimlerin koordineli çalıştığını vurguladı. Operasyonlarda görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları, Asayiş Daire Başkanlığı ile İstanbul ve Artvin il emniyet müdürlüklerini tebrik etti.

Bakanın paylaşımından:
“Kırmızı bültenle aradığımız 9 suçluyu Gürcistan (3), Almanya (2), Birleşik Arap Emirlikleri (2), İsviçre ve Hırvatistan’dan ülkemize getirdik. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.”

(EMK)

İstanbul
operasyon Ali Yerlikaya kırmızı bülten
ilgili haberler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "323 şüpheli gözaltına alındı"
23 Mart 2025
/haber/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-323-supheli-gozaltina-alindi-305745
Bakan Ali Yerlikaya, AYM’nin iptal ettiği ‘sanal devriye’ yetkisini kullanmaya devam ediyor
20 Mart 2025
/haber/bakan-ali-yerlikaya-aymnin-iptal-ettigi-sanal-devriye-yetkisini-kullanmaya-devam-ediyor-305634
Ali Yerlikaya’ya göre bianet muhabirlerine polis şiddeti yasalmış
10 Eylül 2024
/haber/ali-yerlikayaya-gore-bianet-muhabirlerine-polis-siddeti-yasalmis-299489
RUKEN TUNCEL'İN AİLESİNE SALDIRI MECLİS GÜNDEMİNDE
Celal Fırat'tan Ali Yerlikaya’ya: İkinci saldırıya önleyici tedbir kararının kaldırılması mı neden oldu?
20 Ağustos 2024
/haber/celal-firat-tan-ali-yerlikayaya-ikinci-saldiriya-onleyici-tedbir-kararinin-kaldirilmasi-mi-neden-oldu-298774
