TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 31.07.2026 15:06 31 Tîrmeh 2026 15:06
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 31.07.2026 15:21 31 Tîrmeh 2026 15:21
Xwendin Xwendin:  1 xulek

ÎBBê kurdî jî li xizmetên ALO 153yê zêde kir

Ji îro pê de Kurd jî dê bikaribin ji xizmetên Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê(ÎBB) bi zimanê xwe sûdê bigirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
ÎBBê kurdî jî li xizmetên ALO 153yê zêde kir
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Navenda Çareseriyê ALO 153 ya ÎBBê ku beriya niha bi zimanên Tirkî, İngilîzî, Erebî xizmetê dida, zaravayê Kurmancî ya Kurdî jî li zimanên xizmetê zêde kir.

Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê zaravayê Kurmancî ya Kurdî jî li xizmetên pirzimanî zêde kir.

Navenda Çareseriyê ya ALO 153 ya girêdayî Serokatiya Daîreya Têkiliyên bi Gel re ye heta niha bi zimanên Tirkî, Ingilîzî û Erebî xizmetê dida welatiyan. Ji îro û pê de Navenda Çareseriyê ALO 153 dê bi zarevayê Kurmancî ya Kurdî dê xizmetê bide axiverên Kurdî.

Her roj hezaran welatî û şêniyên li Stenbolê dijî bêyî ku biçin li avahiyê Şaredariyê xeta ALO 153 digerin, gilî, daxwaz û pêşniyarên xwe ji reyedaran re radigihînin. Ji îro pê de axiverên Kurdî jî dê karibin ji xizmetên şaredariyê bi zimanê xwe sûdê bigirin.

Ji bo ku ÎBB, kurdî jî li zimanê din ên xizmetê zêde bike, ev mijar berê di Meclisa Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (İBB) de jî gelek caran hatibû rojevê. Ji bo ku welatiyên Kurd ên li Stenbolê dijîn pirsgirêk û giliyên xwe bi zimanê xwe ê zikmakî bikin, hatibû xwestin ku kurdî li zimanên xizmetê bê zêdekirin û di hemû yekîneyan de bikeve were bikaranîn. 

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
kurdî ALO 153 İBB şaredariya stenbolê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê