ÎBBê kurdî jî li xizmetên ALO 153yê zêde kir
Navenda Çareseriyê ALO 153 ya ÎBBê ku beriya niha bi zimanên Tirkî, İngilîzî, Erebî xizmetê dida, zaravayê Kurmancî ya Kurdî jî li zimanên xizmetê zêde kir.
Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê zaravayê Kurmancî ya Kurdî jî li xizmetên pirzimanî zêde kir.
Navenda Çareseriyê ya ALO 153 ya girêdayî Serokatiya Daîreya Têkiliyên bi Gel re ye heta niha bi zimanên Tirkî, Ingilîzî û Erebî xizmetê dida welatiyan. Ji îro û pê de Navenda Çareseriyê ALO 153 dê bi zarevayê Kurmancî ya Kurdî dê xizmetê bide axiverên Kurdî.
Her roj hezaran welatî û şêniyên li Stenbolê dijî bêyî ku biçin li avahiyê Şaredariyê xeta ALO 153 digerin, gilî, daxwaz û pêşniyarên xwe ji reyedaran re radigihînin. Ji îro pê de axiverên Kurdî jî dê karibin ji xizmetên şaredariyê bi zimanê xwe sûdê bigirin.
Ji bo ku ÎBB, kurdî jî li zimanê din ên xizmetê zêde bike, ev mijar berê di Meclisa Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (İBB) de jî gelek caran hatibû rojevê. Ji bo ku welatiyên Kurd ên li Stenbolê dijîn pirsgirêk û giliyên xwe bi zimanê xwe ê zikmakî bikin, hatibû xwestin ku kurdî li zimanên xizmetê bê zêdekirin û di hemû yekîneyan de bikeve were bikaranîn.
(AY)