TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 24.06.2026 07:51 24 Hezîran 2026 07:51
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 24.06.2026 08:51 24 Hezîran 2026 08:51
Xwendin Xwendin:  2 xulek

HRANA: Îranê di meha Hezîranê de 127 kes darve kirin

HRANAyê eşkere kir ku Îranê ji destpêka Hezîranê ve 809 kes desteser kirine, ji bo îfadeyê bang 16 kesan kirin e, 8 dozên nû hatine vekirin, bi ser 8 malan de hatiye girtin û dest danîne ser mal û milkên 698 kesan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
HRANA: Îranê di meha Hezîranê de 127 kes darve kirin
Fotograf: HRANA

Ajansa Nûçeyan a Çalakvanên Mafên Mirovan(HRANA) a ku navenda wê li Amerîkayê ye, li ser darvekirinên ku rejîma Îranê pêk tîne raporek belav kir.

Li gorî raporê, ji destpêka meha Hezîranê ve li Îranê 127 kes hatine darvekirin, cezayê darvekirinê dane 19 kesan û cezayê îdamê yê 12 kesan jî hatiye pesendkirin.

809 kes hatine desteserkirin

Hat diyarkirin ku piraniya wan înfaz û cezayên darvekirinê ji  xwenîşanderan re hatine dayîn in ku demên dawî di xwenîşandanên li Îranê de hatine girtin.

Ji destpêka meha Hezîranê heta niha 809 kes ji aliyê hêzên dewleta Îranê ve hatine desteserkirin.

Her wiha 16 kes ji bo îfadeyê hatine gazîkirin, 8 dozên nû hatine vekirin, bi ser 8 malan de hatiye girtin û dest li ser mal û milkên 698 kesan hatiye danîn.

Binpêkirina mafan

Di raporê de hat eşkerekirin ku li hemberî girtiyên siyasî 94 binpêkirinên mafan hatine tomarkirin.

Li girtîgehan 2 mirinên bi guman çêbûne û di 49 dosyeyan de li ser aqûbeta girtiyan ti agahî nehatine dayîn.

Her wiha 107 darizandinên neşefaf çêbûne, qedexeya hevdîtina bi parêzeran re li ser 29 kesan hatiye danîn û 21 kes jî ji mafên xwe yên tenduristiyê bêpar hatine hiştin.

Li aliyê din, di raporê de hat diyarkirin ku 2 girtiyan ji bo protestokirina şert û mercên girtîgehê dest bi greva birçîbûnê kiriye.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
HRANA Rejîma Îranê darvekirin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê