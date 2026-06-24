HRANA: Îranê di meha Hezîranê de 127 kes darve kirin
Ajansa Nûçeyan a Çalakvanên Mafên Mirovan(HRANA) a ku navenda wê li Amerîkayê ye, li ser darvekirinên ku rejîma Îranê pêk tîne raporek belav kir.
Li gorî raporê, ji destpêka meha Hezîranê ve li Îranê 127 kes hatine darvekirin, cezayê darvekirinê dane 19 kesan û cezayê îdamê yê 12 kesan jî hatiye pesendkirin.
809 kes hatine desteserkirin
Hat diyarkirin ku piraniya wan înfaz û cezayên darvekirinê ji xwenîşanderan re hatine dayîn in ku demên dawî di xwenîşandanên li Îranê de hatine girtin.
Ji destpêka meha Hezîranê heta niha 809 kes ji aliyê hêzên dewleta Îranê ve hatine desteserkirin.
Her wiha 16 kes ji bo îfadeyê hatine gazîkirin, 8 dozên nû hatine vekirin, bi ser 8 malan de hatiye girtin û dest li ser mal û milkên 698 kesan hatiye danîn.
Binpêkirina mafan
Di raporê de hat eşkerekirin ku li hemberî girtiyên siyasî 94 binpêkirinên mafan hatine tomarkirin.
Li girtîgehan 2 mirinên bi guman çêbûne û di 49 dosyeyan de li ser aqûbeta girtiyan ti agahî nehatine dayîn.
Her wiha 107 darizandinên neşefaf çêbûne, qedexeya hevdîtina bi parêzeran re li ser 29 kesan hatiye danîn û 21 kes jî ji mafên xwe yên tenduristiyê bêpar hatine hiştin.
Li aliyê din, di raporê de hat diyarkirin ku 2 girtiyan ji bo protestokirina şert û mercên girtîgehê dest bi greva birçîbûnê kiriye.
(AY)