Flörtte yeni sözlük: Clear-coding ve hot-take dating nedir?

Her yıl flört kültürünü hem yansıtan hem de dönüştüren yeni kavramlar ortaya çıkıyor.

2025, flört kültüründe ani ve sert kopuşların (shrekking), belirsiz ilişkilerin (monkey-barring) ve mesafeli tutumların (chalance) öne çıktığı bir yıl olarak anılırken; son dönemde flört pratiklerinde daha açık, daha net ve ilişki odaklı bir yönelimin güçlendiği görülüyor.

Çevrimiçi flört uygulaması Tinder’ın yıllık “Year in Swipe” raporuna göre, flört dünyasında açıklık, duygusal dürüstlük ve sosyal çevrenin etkisi giderek daha belirleyici hâle geliyor.

Çevrimiçi flört uygulamaları yalnızlığı azaltıyor mu, derinleştiriyor mu?

Belirsizlik ve duygusal dramdan kopuş

Tinder’ın modern aşka dair son öngörüsü, flört edenlerin ortak bazı değerler etrafında buluştuğuna işaret ediyor.

Raporda yer alan araştırmalara göre, kullanıcılar 2026’ya “her zamankinden daha açık ve daha dürüst” bir ruh hâliyle giriyor.

Cosmopolitan’da yer alan habere göre, söz konusu tablo, flört trendleri açısından toksik anlatıların dışına çıkan bir yönelimi gösteriyor.

Tinder’ın Pazarlama Direktörü Melissa Hobley, insanların artık belirsizlikten ve duygusal dramdan yorulduğunu ve “kolay, dürüst ve biraz da eğlenceli” bağlar aradığını söylüyor.

2026’nın eğilimleri 2026’da duygusal ve romantik ilişkilerde öne çıkması beklenen başlıca eğilimler ise şöyle: 1. Clear-coding (Açık ifade) “Clear-coding”, flört edenlerin niyetlerini baştan ve açık biçimde ifade etmesini tanımlıyor. Tinder verilerine göre kullanıcıların yüzde 64’ü flört ortamında daha fazla duygusal dürüstlüğe ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Yüzde 60 ise beklenti ve niyetlerin daha net dile getirilmesini istiyor. 2. Emotional vibe coding (Duygusal açıklık) 2026’da flört edenler duygularını gizlemek yerine açıkça paylaşmaya daha istekli. Rapora göre kullanıcıların yüzde 56’sı dürüst sohbetleri öncelikli görüyor, yüzde 45’i ise karşısındaki kişiden daha fazla empati bekliyor. Duygular hakkında doğrudan konuşmak ve kırılganlıktan kaçınmamak yeni dönemin belirgin özellikleri arasında. 3. Hot-take dating (Net tutumlu flört) Yeni dönemde güçlü fikirlere sahip olmak ve bunların arkasında durmak çekici bulunuyor. Tinder verileri, kullanıcıların yüzde 37’sinin ortak değerlere önem verdiğini gösterirken, yüzde 46’sı siyasi görüşleri farklı biriyle flört etmeye açık olduğunu söylüyor. Rapora göre bu eğilim, kutuplaşmadan çok otantiklik arayışıyla ilgili. 4. Friendfluence (Sosyal çevre etkisi) Rapora göre bekârların yüzde 42’si aşk hayatlarında arkadaşlarının belirleyici bir rol oynadığını söylüyor. Kullanıcıların yüzde 37’si çiftli ya da grup buluşmalarına daha açıkken, yüzde 34’ü arkadaşlarının ilişkilerini kendi aşk hayatları için bir umut kaynağı olarak görüyor.

Tinder, 2026’da flörtü tanımlayan kelimeyi de açıkladı: “Umutlu.”

(TY)