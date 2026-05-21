2035’e kadar çiftlerin çoğu yüz yüze değil, uygulamalardan tanışacak

Kullanıcıların bulunduğu konuma ve ilgi alanlarına göre eşleşerek yeni insanlarla tanışmasını sağlayan flört ve arkadaşlık uygulaması Tinder’da yeni kullanıcı kayıtları yıllık bazda yeniden büyümeye döndü.

Söz konusu artışın, uygulamanın son dönemde yeni özelliklere ve farklı kullanıcı deneyimlerine odaklanmasıyla ilişkili olabileceği değerlendiriliyor.

Tinder, mart ayında yapay zekâ destekli eşleştirme sistemi “Chemistry”nin yanı sıra astroloji ve müzik modları gibi birçok yeni özelliği kullanıma sundu.

Match Group ve Tinder CEO’su Spencer Rascof, şirketin yayımladığı basın bülteninde “Yaptığımız değişiklikler Z kuşağında karşılık buluyor ve önde gelen göstergelerde iyileşme sağlıyor, bu da Tinder ekosisteminin güçlendiğine dair net bir işaret,” dedi.

Rascoff, nisan ayında Financial Times’a verdiği bir demeçte ise Tinder’ın platformda daha fazla kadın kullanıcı görmek istediğini, mevcut kullanıcı kitlesinin erkek ağırlıklı olduğunu ifade etmişti.

Bir diğer flört uygulaması Hinge de Match Group için güçlü gelir üretmeye devam ediyor. Uygulamanın doğrudan geliri yıllık bazda yüzde 28 artarken, ücretli kullanıcı sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 yükseldi.

Şirketin ek finansal verilerine göre Hinge’in büyüme eğilimi istikrarlı biçimde yukarı yönlü devam ediyor.

Öte yandan, düğün planlama sitesi The Knot’un gayriresmî araştırmasına göre, 2025’te evlenen çiftlerin neredeyse üçte biri bir flört uygulaması üzerinden tanıştı. Bu oran 1995’te yalnızca yüzde 2 seviyesindeydi, Stanford Üniversitesi’nin raporuna göre de o dönemde internet üzerinden tanışıp evlenmek oldukça nadirdi.

Araştırmaya göre, 2035’e kadar çiftlerin çoğunun yüz yüze değil çevrimiçi tanışacağı, 2037’ye gelindiğinde ise doğan bebeklerin yarısının ebeveynlerinin internet üzerinden tanışmış olacağı öngörülüyor. (TY)