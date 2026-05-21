ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
YT: Yayın Tarihi: 21.05.2026 16:47 21 Mayıs 2026 16:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.05.2026 16:52 21 Mayıs 2026 16:52
Okuma Okuma:  2 dakika

2035’e kadar çiftlerin çoğu yüz yüze değil, uygulamalardan tanışacak

Çevrimiçi flört uygulamalarından Tinder yeniden kullanıcı artışı yakalarken, Hinge de istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
2035’e kadar çiftlerin çoğu yüz yüze değil, uygulamalardan tanışacak
Fotoğraf: Canva

Kullanıcıların bulunduğu konuma ve ilgi alanlarına göre eşleşerek yeni insanlarla tanışmasını sağlayan flört ve arkadaşlık uygulaması Tinder’da yeni kullanıcı kayıtları yıllık bazda yeniden büyümeye döndü. 

Söz konusu artışın, uygulamanın son dönemde yeni özelliklere ve farklı kullanıcı deneyimlerine odaklanmasıyla ilişkili olabileceği değerlendiriliyor. 

Tinder, mart ayında yapay zekâ destekli eşleştirme sistemi “Chemistry”nin yanı sıra astroloji ve müzik modları gibi birçok yeni özelliği kullanıma sundu.

Match Group ve Tinder CEO’su Spencer Rascof, şirketin yayımladığı basın bülteninde “Yaptığımız değişiklikler Z kuşağında karşılık buluyor ve önde gelen göstergelerde iyileşme sağlıyor, bu da Tinder ekosisteminin güçlendiğine dair net bir işaret,” dedi.

Rascoff, nisan ayında Financial Times’a verdiği bir demeçte ise Tinder’ın platformda daha fazla kadın kullanıcı görmek istediğini, mevcut kullanıcı kitlesinin erkek ağırlıklı olduğunu ifade etmişti. 

Çevrimiçi flört uygulamaları yalnızlığı azaltıyor mu, derinleştiriyor mu?
Çevrimiçi flört uygulamaları yalnızlığı azaltıyor mu, derinleştiriyor mu?
5 Aralık 2025

2025’te evlenenlerin üçte biri uygulama üzerinden tanıştı

Bir diğer flört uygulaması Hinge de Match Group için güçlü gelir üretmeye devam ediyor. Uygulamanın doğrudan geliri yıllık bazda yüzde 28 artarken, ücretli kullanıcı sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 yükseldi. 

Şirketin ek finansal verilerine göre Hinge’in büyüme eğilimi istikrarlı biçimde yukarı yönlü devam ediyor. 

Öte yandan, düğün planlama sitesi The Knot’un gayriresmî araştırmasına göre, 2025’te evlenen çiftlerin neredeyse üçte biri bir flört uygulaması üzerinden tanıştı. Bu oran 1995’te yalnızca yüzde 2 seviyesindeydi, Stanford Üniversitesi’nin raporuna göre de o dönemde internet üzerinden tanışıp evlenmek oldukça nadirdi.

Araştırmaya göre, 2035’e kadar çiftlerin çoğunun yüz yüze değil çevrimiçi tanışacağı, 2037’ye gelindiğinde ise doğan bebeklerin yarısının ebeveynlerinin internet üzerinden tanışmış olacağı öngörülüyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Tinder Hinge flört uygulamaları Bumble flört seks Aşk evlilik z kuşağı
ilgili haberler
Melankoliden gerçekliğe: Z kuşağı Sevgililer Günü’nü yeniden tanımlıyor
14 Şubat 2026
/haber/melankoliden-gerceklige-z-kusagi-sevgililer-gununu-yeniden-tanimliyor-316678
Flörtte yeni sözlük: Clear-coding ve hot-take dating nedir?
16 Aralık 2025
/haber/flortte-yeni-sozluk-clear-coding-ve-hot-take-dating-nedir-314582
Çevrimiçi flört uygulamaları yalnızlığı azaltıyor mu, derinleştiriyor mu?
5 Aralık 2025
/haber/cevrimici-flort-uygulamalari-yalnizligi-azaltiyor-mu-derinlestiriyor-mu-314214
Flört uygulamalarında aşkı aramak
15 Şubat 2025
/yazi/flort-uygulamalarinda-aski-aramak-304554
HORNET’E ERİŞİM ENGELİ
Grindr’dan sonra Hornet de yasaklı, sırada ne var?
20 Ağustos 2020
/haber/grindr-dan-sonra-hornet-de-yasakli-sirada-ne-var-229298
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Melankoliden gerçekliğe: Z kuşağı Sevgililer Günü’nü yeniden tanımlıyor
14 Şubat 2026
/haber/melankoliden-gerceklige-z-kusagi-sevgililer-gununu-yeniden-tanimliyor-316678
Flörtte yeni sözlük: Clear-coding ve hot-take dating nedir?
16 Aralık 2025
/haber/flortte-yeni-sozluk-clear-coding-ve-hot-take-dating-nedir-314582
Çevrimiçi flört uygulamaları yalnızlığı azaltıyor mu, derinleştiriyor mu?
5 Aralık 2025
/haber/cevrimici-flort-uygulamalari-yalnizligi-azaltiyor-mu-derinlestiriyor-mu-314214
Flört uygulamalarında aşkı aramak
15 Şubat 2025
/yazi/flort-uygulamalarinda-aski-aramak-304554
HORNET’E ERİŞİM ENGELİ
Grindr’dan sonra Hornet de yasaklı, sırada ne var?
20 Ağustos 2020
/haber/grindr-dan-sonra-hornet-de-yasakli-sirada-ne-var-229298
Sayfa Başına Git