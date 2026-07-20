TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 20.07.2026 10:38 20 Tîrmeh 2026 10:38
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 20.07.2026 10:43 20 Tîrmeh 2026 10:43
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Hevşaredarê Amedê Dogan Hatun dev ji erka xwe berda

Hevşaredarê Bajarê Mezin ê Amedê Dogan Hatun li ser hesabê xwe yê Xê ragihand ku di çarçoveya “Prensîba Paşve Kişandinê” de wî ji wezîfeya xwe îstîfa kiriye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Hevşaredarê Amedê Dogan Hatun dev ji erka xwe berda
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hevserokê Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Dogan Hatun ragihand ku wî ji wezîfeya xwe îstîfa kiriye.

Dogan Hatun li ser hesabê xwe yê Xê daxuyaniyek belav kir û ragihand ku ew di çarçoveya “Prensîba Paşve Kişandinê” de ji wezîfeya xwe ya hevşaredariyê îstîfa kiriye.

Dogan Hatun diyar kir ku demek beriya niha wî di çarçoveya biryara “Prensîba Paşve Kişandinê” ya di konferansa Rêveberiya Xwecihî ya DEM Partiyê de hatibû girtin de ji bo xwe bi paş ve bikişîne daxwaza xwe dabû berpirsên DEM Partiyê û partiyê ev biryar nirxandiye û di cih de dîtiye.

Dogan Hatun anî ziman ku ew ji îro şûn ve ji Hevşaredariya Bajarê Mezin a Amedê xwe vedikişîne.

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Doğan Hatun Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê