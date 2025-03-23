'Her şey çok güzel olacak' sloganı ile tanınıyordu
Saraçhane Meydanında dün gözaltına alınanlardan biri de Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganına ilham kaynağı olan Berkay Gezgin'di
2019 Yerel seçim çalışmaları sırasında Ekrem İmamoğlu'na "Her şey çok güzel olacak" diye seslenen Berkay Gezgin dün akşam Saraçhane'de gözaltına alındı.
Avukat Cemil Çiçek gözaltı haberini "Ekrem İmamoğlu’na "Her Şey Çok Güzel Olacak" demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı." mesajı ile duyurdu.
Ekrem İmamoğlu’na “Her Şey Çok Güzel Olacak” demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı.— Av. Cemil Çiçek (@avcemilcicek09) March 23, 2025
Hala gözaltında tutuluyor. Suçlamayı bilmiyoruz.
Henüz üniversite öğrencisi pırıl pırıl bir genç olan Berkay kardeşimin derhal serbest… pic.twitter.com/nY5NrUbfwB
(Mİ)
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