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Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 15:58
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 17:43
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'Her şey çok güzel olacak' sloganı ile tanınıyordu

Saraçhane Meydanında dün gözaltına alınanlardan biri de Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganına ilham kaynağı olan Berkay Gezgin'di

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
'Her şey çok güzel olacak' sloganı ile tanınıyordu

2019 Yerel seçim çalışmaları sırasında Ekrem İmamoğlu'na "Her şey çok güzel olacak" diye seslenen Berkay Gezgin dün akşam Saraçhane'de gözaltına alındı.

Avukat Cemil Çiçek gözaltı haberini "Ekrem İmamoğlu’na "Her Şey Çok Güzel Olacak" demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı." mesajı ile duyurdu.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Her şey çok güzel olacak ekrem imamoğlu
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