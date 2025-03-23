'Her şey çok güzel olacak' sloganı ile tanınıyordu

2019 Yerel seçim çalışmaları sırasında Ekrem İmamoğlu'na "Her şey çok güzel olacak" diye seslenen Berkay Gezgin dün akşam Saraçhane'de gözaltına alındı.

Avukat Cemil Çiçek gözaltı haberini "Ekrem İmamoğlu’na "Her Şey Çok Güzel Olacak" demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı." mesajı ile duyurdu.

Ekrem İmamoğlu’na “Her Şey Çok Güzel Olacak” demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı.



Hala gözaltında tutuluyor. Suçlamayı bilmiyoruz.



Henüz üniversite öğrencisi pırıl pırıl bir genç olan Berkay kardeşimin derhal serbest… pic.twitter.com/nY5NrUbfwB — Av. Cemil Çiçek (@avcemilcicek09) March 23, 2025

(Mİ)