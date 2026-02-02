Çocukluk deneyimleri yetişkinliği nasıl etkiliyor?

Saha Araştırmaları Merkezi (SAMER), "Yetişkinlerin çocukluk deneyimleri ve güncel çocukluk algısı” başlıklı yaptığı araştırmanın raporunu yayımladı.

612 katılımcı ile yapılan araştırma çocukluğun bir hak olarak mı yoksa geleceğe hazırlık sürecinin bir parçası olarak mı ele alındı, yetişkin bakış açıları üzerinden sosyolojik bir çerçeve incelendi.

2025: Çocuk olma halinin hedef alındığı yıl

Araştırmada öne çıkan "sivil toplum" metriği

Katılımcıların %49’u Diyarbakır, %10,8’i Elazığ, %6,5’i İstanbul, %6,2’si İzmir, %5,6’sı Ankara, %4,9’u Van şehirlerinden katıldı.

Katılımcıların %66,7’si kadın, %30,4’ü erkek, %2,3’ü LGBTİQ+’lardan oluştu; %0,7’lik bir kesim ise cinsiyetini ve cinsel yönelimini belirtmek istemedi.

“Hangi Alanda Faaliyet Gösteren Bir STK'da Çalışıyor veya Gönüllülük Yapıyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtların grafik bilgisi.

Araştırma grubuna yöneltilen “Hangi Alanda Faaliyet Gösteren Bir STK'da Çalışıyor veya Gönüllülük Yapıyorsunuz?” sorusuna herhangi bir STK’da çalışan veya gönüllüsü olan katılımcıların %25,4’ü İnsan Hakları (İHD vb.), %22,8’i Çocuk Hakları STK'ları, %17,5’i Kadın Hakları STK'ları, %10,5’i Çevre Koruma/Ekoloji yanıtlarını verdi.

"Çocuğundan performatif beklentisi yüksek ebeveynin, kendine şefkati de az"

Çocuk işçiliğin sahadaki karşılığı

Araştırma bulguları, yetişkinlerin önemli bir bölümünün çocukluk döneminde çalışma deneyimi yaşadığını gösterdi. Katılımcıların %40,2’si 18 yaşından küçükken bir işte çalıştığını belirtti.

Erkek katılımcıların %72’si çocukken çalıştığını ifade ederken, kadın katılımcılarda bu oran %25,5 düzeyindedir. Bu fark raporda “çocuk emeği deneyiminin toplumsal cinsiyetle ilişkili bir dağılım sergilediğini göstermektedir.” şeklinde yorumlandı.

"18 Yaşından Küçükken Bir İşte Çalıştınız Mı?" sorusunun cinsiyet ve cinsel yönelim karşılaştırması

“İlk Kez Kaç Yaşında Çalışmaya Başladınız?” sorusuna çocukken çalışan katılımcıların %7,3’ü Hatırlamıyorum, %13,8’i 6-10 Yaş, %41,5’i 11-14 Yaş, %37,4’ü 15-17 yaş yanıtlarını verdi.

“Çalışmaya Başlama Nedeniniz Neydi?” sorusuna çocukken çalışan katılımcıların %45’i Aile Geçimi İçin, %26,2’si Kendi İsteğim İle, %15,4’ü Aile Yönlendirmesi İle, %7,4’ü Eğitime Devam Edebilmek İçin, %6’sı Meslek Öğrenme/ Zanaat Edinmek İçin yanıtlarını verdi.

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ 16 yaşındaki MESEM öğrencisi anlatıyor: Isınmak için sobaya yağ döküp, çöp yakıyoruz

Çocuk-ebeveyn ilişkisinin karşılığı

Araştırma kapsamında katılımcılara “Sizce Çocukluk Döneminde Yaşanan Zorlukların, Çocuğun Geleceği Açısından Bir Etkisi Var Mıdır?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların %94,1’inin çocuklukta yaşanan zorlukların bireyin geleceği üzerinde etkili olduğu görüşünde birleştiği görüldü.

Çocukluk Döneminizde Ebeveynlerinizin Sizinle Kurduğu İlişkiyi Nasıl Değerlendiriyorsunuz? sorusuna verilen yanıtların garik görseli

“Çocukluk Döneminizde Ebeveynlerinizin Sizinle Kurduğu İlişkiyi Nasıl Değerlendiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların %11,8’i Çok Olumlu, %34,3’ü Olumlu, %36,3’ü Ne Olumlu Ne Olumsuz, %13,4’ü Olumsuz, %4,2’si Çok Olumsuz yanıtlarını verdi.

Araştırma grubuna yöneltilen Sizce Çocukluk Döneminde Yaşanan Zorlukların, Çocuğun Geleceği Açısından Bir Etkisi Var Mıdır? sorusuna katılımcıların %94,1’i Evet, %2,3’ü Hayır, %3,6’sı Kararsızım yanıtlarını verdi.

SHARENTING VE DİJİTAL MAHREMİYET "Çocuklar bilinçlendikçe ebeveynlere karşı yasal yollara başvurabilecek"

Araştırmanın tamamına buradan erişebilirsiniz.

(NÖ)