ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 02.02.2026 12:48 2 Şubat 2026 12:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.02.2026 13:15 2 Şubat 2026 13:15
Okuma Okuma:  3 dakika

SAMER ARAŞTIRMASI YAYIMLANDI

Çocukluk deneyimleri yetişkinliği nasıl etkiliyor?

Çocukluk algısı, istihdam deneyimi ve kuşaklararası karşılaştırmalı değerlendirmelere dayanan SAMER araştırmasına göre; katılımcıların yüzde 94’ü çocukluk döneminde maruz kaldıkları zorlukların, yetişkinlik yaşamlarını doğrudan etkilediğini paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Çocukluk deneyimleri yetişkinliği nasıl etkiliyor?
Fotoğraf: Freepic

Saha Araştırmaları Merkezi (SAMER), "Yetişkinlerin çocukluk deneyimleri ve güncel çocukluk algısı” başlıklı yaptığı araştırmanın raporunu yayımladı.

612 katılımcı ile yapılan araştırma çocukluğun bir hak olarak mı yoksa geleceğe hazırlık sürecinin bir parçası olarak mı ele alındı, yetişkin bakış açıları üzerinden sosyolojik bir çerçeve incelendi.

2025: Çocuk olma halinin hedef alındığı yıl
2025: Çocuk olma halinin hedef alındığı yıl
31 Aralık 2025

Araştırmada öne çıkan "sivil toplum" metriği

Katılımcıların %49’u Diyarbakır, %10,8’i Elazığ, %6,5’i İstanbul, %6,2’si İzmir, %5,6’sı Ankara, %4,9’u Van şehirlerinden katıldı.

Katılımcıların %66,7’si kadın, %30,4’ü erkek, %2,3’ü LGBTİQ+’lardan oluştu; %0,7’lik bir kesim ise cinsiyetini ve cinsel yönelimini belirtmek istemedi.

“Hangi Alanda Faaliyet Gösteren Bir STK'da Çalışıyor veya Gönüllülük Yapıyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtların grafik bilgisi.

Araştırma grubuna yöneltilen “Hangi Alanda Faaliyet Gösteren Bir STK'da Çalışıyor veya Gönüllülük Yapıyorsunuz?” sorusuna herhangi bir STK’da çalışan veya gönüllüsü olan katılımcıların %25,4’ü İnsan Hakları (İHD vb.), %22,8’i Çocuk Hakları STK'ları, %17,5’i Kadın Hakları STK'ları, %10,5’i Çevre Koruma/Ekoloji yanıtlarını verdi.

"Çocuğundan performatif beklentisi yüksek ebeveynin, kendine şefkati de az"
"Çocuğundan performatif beklentisi yüksek ebeveynin, kendine şefkati de az"
6 Ocak 2026

Çocuk işçiliğin sahadaki karşılığı

Araştırma bulguları, yetişkinlerin önemli bir bölümünün çocukluk döneminde çalışma deneyimi yaşadığını gösterdi. Katılımcıların %40,2’si 18 yaşından küçükken bir işte çalıştığını belirtti.

Erkek katılımcıların %72’si çocukken çalıştığını ifade ederken, kadın katılımcılarda bu oran %25,5 düzeyindedir. Bu fark raporda “çocuk emeği deneyiminin toplumsal cinsiyetle ilişkili bir dağılım sergilediğini göstermektedir.” şeklinde yorumlandı.

"18 Yaşından Küçükken Bir İşte Çalıştınız Mı?" sorusunun cinsiyet ve cinsel yönelim karşılaştırması

“İlk Kez Kaç Yaşında Çalışmaya Başladınız?” sorusuna çocukken çalışan katılımcıların %7,3’ü Hatırlamıyorum, %13,8’i 6-10 Yaş, %41,5’i 11-14 Yaş, %37,4’ü 15-17 yaş yanıtlarını verdi.

“Çalışmaya Başlama Nedeniniz Neydi?” sorusuna çocukken çalışan katılımcıların %45’i Aile Geçimi İçin, %26,2’si Kendi İsteğim İle, %15,4’ü Aile Yönlendirmesi İle, %7,4’ü Eğitime Devam Edebilmek İçin, %6’sı Meslek Öğrenme/ Zanaat Edinmek İçin yanıtlarını verdi.

16 yaşındaki MESEM öğrencisi anlatıyor: Isınmak için sobaya yağ döküp, çöp yakıyoruz
20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
16 yaşındaki MESEM öğrencisi anlatıyor: Isınmak için sobaya yağ döküp, çöp yakıyoruz
17 Kasım 2025

Çocuk-ebeveyn ilişkisinin karşılığı

Araştırma kapsamında katılımcılara  “Sizce Çocukluk Döneminde Yaşanan Zorlukların, Çocuğun Geleceği Açısından Bir Etkisi Var Mıdır?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların %94,1’inin çocuklukta yaşanan zorlukların bireyin geleceği üzerinde etkili olduğu görüşünde birleştiği görüldü.

Çocukluk Döneminizde Ebeveynlerinizin Sizinle Kurduğu İlişkiyi Nasıl Değerlendiriyorsunuz? sorusuna verilen yanıtların garik görseli

“Çocukluk Döneminizde Ebeveynlerinizin Sizinle Kurduğu İlişkiyi Nasıl Değerlendiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların %11,8’i Çok Olumlu, %34,3’ü Olumlu, %36,3’ü Ne Olumlu Ne Olumsuz, %13,4’ü Olumsuz, %4,2’si Çok Olumsuz yanıtlarını verdi.

Araştırma grubuna yöneltilen Sizce Çocukluk Döneminde Yaşanan Zorlukların, Çocuğun Geleceği Açısından Bir Etkisi Var Mıdır? sorusuna katılımcıların %94,1’i Evet, %2,3’ü Hayır, %3,6’sı Kararsızım yanıtlarını verdi.

"Çocuklar bilinçlendikçe ebeveynlere karşı yasal yollara başvurabilecek"
SHARENTING VE DİJİTAL MAHREMİYET
"Çocuklar bilinçlendikçe ebeveynlere karşı yasal yollara başvurabilecek"
11 Kasım 2025

Araştırmanın tamamına buradan erişebilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
samer SAMER araştırması çocukluk algısı çocukluk çocuk işçiliği
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git