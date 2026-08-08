CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Çerçeve Yasa'dan kimin [Demirtaş'ın] yararlanıp yararlanmayacağına yargı karar verecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te yaptığı açıklamada, Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çerçeve yasa teklifinde Abdullah Öcalan'a ilişkin bir düzenleme olmadığını belirtti. Selahattin Demirtaş'ın düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı sorusuna ise yasal düzenlemelerin kişilere özel hazırlanmadığını, genel düzenlemelerden herkesin yararlanabileceğini ve kararı yargı mercilerinin vereceğini söyledi. Tartışma, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e atfen yasanın eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı kapsamayacağı haberiyle büyümüştü. TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" hükümetin "terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılacak adımların genel çerçevesini oluşturuyor. Teklif üzerine görüşmeler 10 Ağustos'ta TBMM Genel Kurulu'nda devam edecek.

CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çerçeve yasa teklifinde Abdullah Öcalan'a ilişkin bir düzenlemenin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Bizim artık sonuç almamız lazım. Bu 50 yıllık sorundan memleketimizi kurtarmamız lazım" dedi.

"Kararı verecek olan ilgili yargı mercileridir"

Selahattin Demirtaş'ın düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı sorusuna ise Yılmaz, yasal düzenlemelerin kişilere göre hazırlanmadığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Düzenleme dediğinizde belli bir şahsı ilgilendiren bir şey olmaz. Genel bir düzenleme yaparsınız; o düzenleme kimin için geçerliyse herkes ondan istifade eder. Bunun kararını verecek olan da ilgili yargı mercileridir."

Tartışma Bahçeli'nin açıklamalarıyla büyümüştü

Yılmaz'ın açıklamaları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son dönemde yaptığı dikkat çekici değerlendirmelerin ardından geldi.

Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmaları kapsamında yaptığı açıklamalarda Abdullah Öcalan için "umut hakkı" uygulanmasını, Selahattin Demirtaş'ın ise tahliye edilmesini savunmuş; "Öcalan umuda, Demirtaş evine dönmeli" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin sözleri hazırlık sürecindeki yasal düzenlemelerin kapsamına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Çerçeve yasa tartışmaları

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, hükümetin "terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında atılacak idari ve hukuki adımların genel çerçevesini oluşturuyor.

Düzenleme, ilerleyen dönemde çıkarılabilecek ikincil mevzuat ve yeni kanuni değişikliklere hukuki zemin hazırlayan bir çerçeve niteliği taşıyor.

Kanun teklifinin getirdiği tarih ve suç sınırlamaları nedeniyle, İmralı Cezaevi'nde "çatışma çözümü" görüşmeleri sürdüren PKK kurucusu ve lideri Abdullah Öcalan'ın hukuki durumunun teklif kapsamı dışında kaldığı yönündeki değerlendirme yaygın.

Buna karşılık, Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davalar bakımından teklif metnindeki kapsam hükümlerinin mutlak bir engel oluşturmadığı, düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde bunun genel hükümler çerçevesinde ayrıca değerlendirileceği belirtiliyordu.

Ancak kanun teklifinin kapsamı konusundaki tartışmalar, iktidara yakın Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin Adalet Bakanı Akın Gürlek'e dayandırdığı değerlendirmeyle yeni bir boyut kazandı. Selvi, Bakan Gürlek'in kendisine Selahattin Demirtaş'ın da düzenlemeden yararlanamayacağını söylediğini yazdı.

Ancak bu iddia hızla yayılan bir tartışma doğurdu. Ancak TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğünü ve bakanın "Böyle bir açıklama yapmadım" diyerek iddiayı net bir dille yalanladığını aktardı.

Bu açıklamadan sonra kanun teklifinin kapsamına ilişkin tartışmalar yeniden teklif metnindeki hükümlere ve hükümet yetkililerinin resmî açıklamalarına odaklandı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, "Düzenleme dediğinizde belli bir şahsı ilgilendiren bir şey olmaz. Genel bir düzenleme yaparsınız; o düzenleme kimin için geçerliyse herkes ondan istifade eder. Bunun kararını verecek olan da ilgili yargı mercileridir" sözleri, hükümet adına yapılmış en açık değerlendirmelerden biri oldu.

Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çerçeve yasa teklifi üzerine görüşmeler, TBMM Genel Kurulu'nun yeniden belirlenen çalışma takvimine göre 10 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

(AEK)