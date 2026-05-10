Hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisi, Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki limana geldi

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı “MV Hondius” adlı yolcu gemisi, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki Tenerife kentinde bulunan Granadilla de Abona Limanı’na ulaştı.

Gemi, yerel saatle 06.00’da (TSİ 08.00) limana yanaşırken, yolcuların kontrollü şekilde tahliyesi için hazırlıklar başlatıldı.

10 soruda 'hantavirüs' hakkında bilinenler

İspanya İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının açıklamasına göre, tahliye süreci Askeri Acil Müdahale Birimi (UCM) askerlerinin gözetiminde yürütülecek. Yolcular ve mürettebatın gemiden ayrılmadan önce sağlık taramasından geçirileceği belirtildi.

Yetkililer, yolcuların havalimanına transferinin güvenli biçimde sağlanabilmesi için uçakları hazır olmadan gemiden indirilmeyeceklerini açıkladı. İlk etapta 14 İspanyol yolcunun tahliye edilmesi planlanırken, gemide bulunan tüm yolcuların ülkelerine gönderileceği bildirildi. Tahliye operasyonuna katılan personelin “FFP2” tipi maske kullanacağı, yolcu bagajlarının ise özel torbalara yerleştirileceği ifade edildi.

147 yolcu var

Geminin adaya gelişi kamuoyunda endişe yaratırken, Tenerife’de üç İspanyol bakan ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un da bulunduğu aktarıldı.

AA'nın geçtii habere göre, gemide toplam 147 kişinin bulunduğu açıklandı. Yolcular ve mürettebat arasında Filipinler’den 38, İngiltere’den 23, ABD’den 17, İspanya’dan 14, Hollanda’dan 11, Almanya’dan 8 kişi yer alıyor. Ayrıca Fransa ve Ukrayna’dan beşer, Kanada ve Avustralya’dan dörder, Türkiye’den üç, Hindistan, Belçika ve İrlanda’dan ikişer kişinin bulunduğu belirtildi. Yunanistan, Polonya, Portekiz, Karadağ, Japonya, Yeni Zelanda, Rusya, Arjantin ve Guatemala’dan da birer yolcu ya da mürettebatın gemide olduğu kaydedildi.

İspanyol yetkililer, liman ile havalimanı arasındaki transfer süresinin yaklaşık 10 dakika olacağını, yolcuların sivil halkla hiçbir şekilde temas etmeyeceğini vurguladı.

(EMK)