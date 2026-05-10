ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 10.05.2026 13:09 10 Mayıs 2026 13:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.05.2026 13:12 10 Mayıs 2026 13:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisi, Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki limana geldi

İspanya İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının açıklamasına göre, tahliye süreci Askeri Acil Müdahale Birimi (UCM) askerlerinin gözetiminde yürütülecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisi, Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki limana geldi
Fotoğraf:AA

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı “MV Hondius” adlı yolcu gemisi, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki Tenerife kentinde bulunan Granadilla de Abona Limanı’na ulaştı.

Gemi, yerel saatle 06.00’da (TSİ 08.00) limana yanaşırken, yolcuların kontrollü şekilde tahliyesi için hazırlıklar başlatıldı.

10 soruda 'hantavirüs' hakkında bilinenler
10 soruda 'hantavirüs' hakkında bilinenler
8 Mayıs 2026

İspanya İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının açıklamasına göre, tahliye süreci Askeri Acil Müdahale Birimi (UCM) askerlerinin gözetiminde yürütülecek. Yolcular ve mürettebatın gemiden ayrılmadan önce sağlık taramasından geçirileceği belirtildi.

Yetkililer, yolcuların havalimanına transferinin güvenli biçimde sağlanabilmesi için uçakları hazır olmadan gemiden indirilmeyeceklerini açıkladı. İlk etapta 14 İspanyol yolcunun tahliye edilmesi planlanırken, gemide bulunan tüm yolcuların ülkelerine gönderileceği bildirildi. Tahliye operasyonuna katılan personelin “FFP2” tipi maske kullanacağı, yolcu bagajlarının ise özel torbalara yerleştirileceği ifade edildi.

147 yolcu var

Geminin adaya gelişi kamuoyunda endişe yaratırken, Tenerife’de üç İspanyol bakan ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un da bulunduğu aktarıldı.

AA'nın geçtii habere göre, gemide toplam 147 kişinin bulunduğu açıklandı. Yolcular ve mürettebat arasında Filipinler’den 38, İngiltere’den 23, ABD’den 17, İspanya’dan 14, Hollanda’dan 11, Almanya’dan 8 kişi yer alıyor. Ayrıca Fransa ve Ukrayna’dan beşer, Kanada ve Avustralya’dan dörder, Türkiye’den üç, Hindistan, Belçika ve İrlanda’dan ikişer kişinin bulunduğu belirtildi. Yunanistan, Polonya, Portekiz, Karadağ, Japonya, Yeni Zelanda, Rusya, Arjantin ve Guatemala’dan da birer yolcu ya da mürettebatın gemide olduğu kaydedildi.

İspanyol yetkililer, liman ile havalimanı arasındaki transfer süresinin yaklaşık 10 dakika olacağını, yolcuların sivil halkla hiçbir şekilde temas etmeyeceğini vurguladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Hantavirüs İspanya pandemi
ilgili haberler
Sağlık Bakanlığından "hantavirüs" açıklaması
8 Mayıs 2026
/haber/saglik-bakanligindan-hantavirus-aciklamasi-319464
10 soruda 'hantavirüs' hakkında bilinenler
8 Mayıs 2026
/haber/10-soruda-hantavirus-hakkinda-bilinenler-319442
Dünya Sağlık Örgütü’nden ‘hantavirüs’ açıklaması
8 Mayıs 2026
/haber/dunya-saglik-orgutunden-hantavirus-aciklamasi-319437
ABD, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldı
8 Mayıs 2026
/haber/abd-hantavirus-vakalarini-3-seviye-acil-durum-koduyla-takibe-aldi-319433
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Sağlık Bakanlığından "hantavirüs" açıklaması
8 Mayıs 2026
/haber/saglik-bakanligindan-hantavirus-aciklamasi-319464
10 soruda 'hantavirüs' hakkında bilinenler
8 Mayıs 2026
/haber/10-soruda-hantavirus-hakkinda-bilinenler-319442
Dünya Sağlık Örgütü’nden ‘hantavirüs’ açıklaması
8 Mayıs 2026
/haber/dunya-saglik-orgutunden-hantavirus-aciklamasi-319437
ABD, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldı
8 Mayıs 2026
/haber/abd-hantavirus-vakalarini-3-seviye-acil-durum-koduyla-takibe-aldi-319433
Sayfa Başına Git