ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.05.2026 08:48 12 Mayıs 2026 08:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.05.2026 08:51 12 Mayıs 2026 08:51
Okuma Okuma:  2 dakika

Madrid’de hastaneye kaldırılan yolcuda Hantavirüs tespit edildi

Yetkililer, karantinadaki diğer yolcuların durumunun yakından takip edildiğini ve şu ana kadar ek bir risk unsuruna rastlanmadığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

Madrid’de karantinaya alınan İspanyol yolculardan birinde hantavirüs tespit edildi. Hantavirüs vakalarının ortaya çıktığı MV Hondius gemisinden tahliye edilerek İspanya’ya getirilen 14 yolcuya yapılan PCR testlerinde bir kişinin sonucu pozitif çıktı.

10 soruda 'hantavirüs' hakkında bilinenler
8 Mayıs 2026

İspanya Sağlık Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, testi pozitif çıkan yolcunun herhangi bir belirti göstermediği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kesin sonucun belirlenmesi amacıyla ikinci bir test daha yapılacağı öğrenildi.

Tenerife’den Madrid’deki Gomez Ulla askeri hastanesine sevk edilen yolcuların sağlık kontrolleri sürerken, pozitif sonuç çıkan kişi protokol gereği diğer yolculardan ayrılarak hastanenin Yüksek Düzey İzolasyon ve Tedavi Ünitesi’ne nakledildi. Sağlık ekipleri, transfer sırasında üst düzey güvenlik önlemleri uyguladı.

AA'nın haberine göre, İspanya Sağlık Bakan Yardımcısı Javier Padilla, hastanın asemptomatik olduğunu ve psikolojik destek dahil tüm sağlık hizmetlerinin sağlandığını açıkladı. Yetkililer, karantinadaki diğer yolcuların durumunun yakından takip edildiğini ve şu ana kadar ek bir risk unsuruna rastlanmadığını belirtti.

Antarktika seferi sonrası Tenerife’de iki gün boyunca limanda bekletilen MV Hondius gemisi, içinde 27 mürettebat ile Dünya Sağlık Örgütü’nden bir doktor ve bir hemşire bulunduğu halde Hollanda’nın Rotterdam limanına doğru hareket etmişti. Gemiden tahliye edilerek ülkelerine gönderilen yolcular arasında daha önce bir Fransız ve bir Amerikalı yolcuda da hantavirüs tespit edilmişti.

(EMK)

Hantavirüs pandemi
