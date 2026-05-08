10 soruda 'hantavirüs' hakkında bilinenler

Bu nedenle MV Hondius olayı, geniş toplum için yüksek riskli bir pandemi tehdidi olarak değil; seyahat öyküsü, kemirgen maruziyeti, yakın temaslı izlemi ve erken klinik tanı açısından dikkatle yönetilmesi gereken sınırlı bir halk sağlığı olayı olarak değerlendirilmelidir.

Hantavirüsler küresel ölçekte nadir, ancak ağır seyirli olabilen zoonotik enfeksiyonlardır. Türkiye’de de özellikle Karadeniz bölgesiyle ilişkili daha önce bildirilmiş olgular nedeniyle, ateş, trombositopeni, akut böbrek hasarı veya solunum yetmezliği ile başvuran ve uygun epidemiyolojik öyküsü bulunan hastalarda ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.

Mayıs 2026’daki MV Hondius olayı, hantavirüslerin temel olarak kemirgen kaynaklı bulaştığını; ancak Andes virüsü gibi özel türlerde sınırlı kişiden kişiye bulaş olasılığının halk sağlığı açısından dikkatle ele alınması gerektiğini göstermektedir.

Bu çerçevede, hantavirüs enfeksiyonuna ilişkin temel bilgiler ve güncel gelişmeler, bilimsel, kısa ve güncel bir soru-cevap formatında özetlenmiştir.