Halil el-Hayye, Hamas Siyasi Büro Başkanı seçildi

Filistin İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas) Siyasi Büro Başkanlığı’na Halil el-Hayye seçildi.

Hamas, bugün yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Hareket, Gazze Şeridi, Batı Şeria, İsrail hapishaneleri ve yurt dışındaki temsilcilerin katıldığı iç seçim sürecini tamamladığını açıkladı. Hamas, seçimi “kurumsal şura ve istişare süreci” çerçevesinde gerçekleştirdiğini belirterek, El-Hayye’nin hareketin kurumları ve üyelerinin güvenini kazandığını duyurdu.

Katar merkezli Al Jazeera’nın aktardığına göre, Yahya Sinvar’ın öldürülmesinin ardından Hamas’ı yöneten beş kişilik geçici konseyde görev alan El-Hayye, eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal’le yarıştığı seçimin ikinci turunda çoğunluğu sağladı.

Halil el-Hayye kimdir?

Hamas’ın en önde gelen isimlerinden biri olan Hayye, Sinvar’ın ardından Ekim 2024’te hareketin Gazze Sorumlusu görevini üstlenmişti.

Yahya Sinvar, İran’da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye’nin ardından 6 Ağustos 2024’te Siyasi Büro Başkanı seçilmişti. İsrail ordusu, 17 Ekim 2024’te Sinvar’ın öldürüldüğünü duyurmuştu.

(VC)