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DÜNYA
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2024 16:00
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2024 19:27
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Hamas, Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiğini açıkladı

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın “Mescid-i Aksa’yı ve Filistin halkının meşru haklarını savunurken” çatışmada hayatını kaybettiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hamas, Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiğini açıkladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hamas ve askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, hareketin lideri Yahya Sinvar’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, konuya ilişkin video görüntülü bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyen El-Hayye, Sinvar’ın yılmadan öne çıktığını, ön saflarda çarpıştığını ve savaş pozisyonları arasında hareket ettiğini belirtti.

"Mücadele, tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek" diyen El-Hayye, Gazze’ye yönelik saldırılar durdurulmadıkça, İsrail güçleri Gazze’den tamamen çekilmedikçe ve Filistinli tutuklular gözaltı merkezlerinden serbest bırakılmadıkça İsrailli rehinelerin ülkelerine geri dönmeyeceğini vurguladı.

Kassam Tugayları: Şehadet, liderimizin en büyük arzusuydu

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Yahya Sinvar’ın (Ebu İbrahim) “Mescid-i Aksa’yı ve Filistin halkının meşru haklarını savunurken” çatışmada hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail’in Yahya Sinvar, İsmail Heniyye, Hasan Nasrallah, Salih el-Aruri ve diğer liderleri öldürerek direnişe geri adım attıramayacağını belirten İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Direniş, halkımızın meşru hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edecek ve daha da güçlenecektir. Şehadet, liderlerimizin en büyük arzusuydu. Onların kanı özgürlük yolunu aydınlatacak ve işgalcileri yakacak birer meşale olacaktır” dedi.

Yahya Sinvar’ın öldürülmesi

Times of Israel’in haberine göre, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın öldürüldüğü çatışmaya ilişkin detaylar şöyle:

16 Ekim Çarşamba günü, sabah saat 10.00 civarında, Bislamach Tugayı'nın 450. Taburu'ndan bir asker, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı Tel el-Sultan Mahallesi’nde bir binada şüpheli hareketlilik fark etti. Asker, tabur komutanını bilgilendirdi ve komutan, binaya ateş açılması emrini verdi.

Öğleden sonra saat 15.00 civarında bir insansız hava aracı (İHA), binadan çıkan ve bir evden diğerine geçmeye çalışan üç kişi tespit etti. İki kişi önden giderek üçüncü kişi için yolu açıyordu.

İsrail ordusu tekrar ateş açarak bu kişileri yaraladı. İki kişi bir binaya girdi, üçüncü kişi (daha sonra Yahya Sinvar olduğu anlaşılan) ise tek başına ayrı bir binaya girdi. İsrail tankları ve diğer kuvvetler her iki binaya da ateş açtı.

Sinvar daha sonra ikinci kata çıktı. İsrail tankı binaya bir mermi daha ateşledi ve askerler binayı aramak üzere harekete geçti. Sinvar iki el bombası attı, bunlardan biri patladı. Askerler geri çekildi ve bir İHA odayı incelemek için havalandı. İHA, kolundan yaralanmış ve yüzü kapalı bir kişiyi (Sinvar) tespit etti; bu sırada Sinvar, İHA’ya doğru bir tahta parçası fırlattı.

Ertesi sabah binayı arayan askerler, İHA’nın tespit ettiği kişinin Sinvar’a benzediğini fark etti. Şin Bet, kimliğini doğrulamak için DNA ve parmak izi aldı. Akşam saatlerinde, DNA testinin ön sonuçlarına göre cesedin Sinvar’a ait olduğu açıklandı.

*İsrail ordusunun yayımladığı İHA görüntülerinde, Sinvar’ın yaralı halde bir koltukta oturduğu görülüyor.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Hamas izzeddin el-kassam tugayları yahya sinvar Gazze Şeridi israil ordusu Filistin-İsrail Savaşı
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