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Yayın Tarihi: 25 Nisan 2024 14:14
 ~ Son Güncelleme: 25 Nisan 2024 22:09
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Hamas yetkilisi: Bağımsız Filistin devleti kurulursa örgüt silah bırakacak

Hamas'ın üst düzey isimlerinden Halil el-Hayye, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulması halinde grubun silah bırakıp siyasi bir partiye dönüşeceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hamas yetkilisi: Bağımsız Filistin devleti kurulursa örgüt silah bırakacak
*Fotoğraf: AA

Hamas Siyasi Büro üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye, İsrail ile ateşkes şartlarını açıkladı.

El- Hayye, 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması karşılığında silah bırakarak siyasi bir partiye dönüşmeye ve beş yıl ya da daha uzun süreliğine bir ateşkese hazır olduklarını söyledi. 

İstanbul'da Associated Press (AP) haber ajansına konuşan el-Hayye, "İsrail'in 1967 öncesi sınırları boyunca, Batı Şeria ve Gazze'de tam egemen bir Filistin devletini ve uluslararası kararlarla uyumlu bir şekilde Filistinli mültecilerin geri dönüşünü kabul edeceklerini" söyledi.

Bunun gerçekleşmesi durumunda Hamas'ın silahlı kanadının lağvedileceğini belirten el Hayye, "İşgalcilere karşı savaşmış kişiler bağımsızlıklarını, haklarını kazanıp kendi devletlerine sahip olduğunda şimdiye kadar yaşanmış deneyimlere bakın. Bu güçler ne yaptı? Siyasi partilere dönüştüler ve muharip güçleri milli ordular haline geldi" diye konuştu.

Hayye,  El Aksa televizyon kanalına yaptığı açıklamada ise; "Hamas, müzakerelerde tam esneklik gösterdi ancak işgalci (İsrail) süreci uzatıyor. Hamas savaşı şu anda bitirmek istiyor ve bunun için gerekli esnekliği gösterdi ancak işgalci bunu reddetti. Tam bir ateşkes olmadan herhangi bir anlaşma olmayacak" dedi. 

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(RT)

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