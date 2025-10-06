ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2025 22:21
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2025 22:56
2 dk Okuma

Hamas ve İsrail arasında görüşmeler başladı

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, TSİ 20:30'da Halen Mısır'daki müzakerelerin devam ettiğini, ABD ve ilgili tarafların katılımıyla sürecin somut şekilde nasıl ilerleyeceğine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hamas ve İsrail arasında görüşmeler başladı
Hamas-İsrail görüşmelerinin gerçekleştiği Mısır'ın tatil beldesi Şarm el-Şeyh

Mısır'dan Hamas ile İsrail heyetleri arasında "esir takasının yapılması için gerekli koşulların hazırlanması konusunda dolaylı görüşmelerin başladığı" haberleri geliyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü "Umarız bu, dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük barış anlaşmalarından biri olur." dedi.

TRT Haber, Mısır'da yayın yapan "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalının müzakerelerin, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yapıldığını, arabulucuların esir takası konusunda taraflar arasında bir mekanizma kurulması için "yoğun çaba sarf ettiği"ni bildirdiğini kaydetti.

Haberde Hamas heyetine Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin başkanlık ettiği aktarıldı. Hamas ve İsrail heyetlerinin dün esir takası ve Gazze'de ateşkes için Mısır'a ulaştığı açıklanmıştı.

Trump'ın planı

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump, "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." demişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı bildirilmişti.

(AEK)

Haber Yeri
Kahire
Hamas İsrail görüşmeler
