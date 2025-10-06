Hamas ve İsrail arasında görüşmeler başladı

Mısır'dan Hamas ile İsrail heyetleri arasında "esir takasının yapılması için gerekli koşulların hazırlanması konusunda dolaylı görüşmelerin başladığı" haberleri geliyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü "Umarız bu, dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük barış anlaşmalarından biri olur." dedi.

TRT Haber, Mısır'da yayın yapan "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalının müzakerelerin, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yapıldığını, arabulucuların esir takası konusunda taraflar arasında bir mekanizma kurulması için "yoğun çaba sarf ettiği"ni bildirdiğini kaydetti.

Haberde Hamas heyetine Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin başkanlık ettiği aktarıldı. Hamas ve İsrail heyetlerinin dün esir takası ve Gazze'de ateşkes için Mısır'a ulaştığı açıklanmıştı.

Trump'ın planı

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

"BARIŞ" İÇİN HAMAS BUHARLAŞACAK Trump'tan "barış planı": Netanyahu'dan kabul, Hamas'tan tepki

Trump Hamas açıklamasını görmezden geldi, pazar gece yarısına kadar süre tanıdı

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump, "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." demişti.

Hamas'ın yanıtı sonrası Trump: İsrail, Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı bildirilmişti.

