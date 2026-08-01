"Gürsel Tekin ve çağrı heyetini görevden alamayız ama örgütümüzü organize edecek birini atayabiliriz”

Özgür Özel ve 90 milletvekilinin partiden ayrılarak YENİ Parti’yi kurmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de toplandı.

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Yaklaşık 2,5 saat süren bu kritik zirveye CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ile Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli de katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda iç politikadaki son gelişmeler, derinleşen ekonomik kriz ve yaşanan kitlesel istifaların ardından partide oluşan tablo tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

ANKA’dan Feyaz Çanak’ın haberine göre, toplantının en sıcak gündem maddelerinden biri İstanbul İl Başkanlığı etrafında yaşanan yetki karmaşası ve Çağrı Heyeti Temsilcisi Gürsel Tekin’in durumu oldu.

Kurmaylar, mahkeme kararı nedeniyle Tekin’i doğrudan görevden alma ya da yeni bir il başkanı atama yetkilerinin hukuken kısıtlandığını, ancak örgütün fiili işleyişini sağlamak adına MYK yetkisiyle yeni bir koordinatör atamasının değerlendirildiğini belirttiler. Gürsel Tekin’in herhangi bir atama ya da görevden alma yetkisi bulunmadığını vurgulayan MYK üyeleri, kendisinin katıldığı üye katılım törenindeki olumsuz tutumunun Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kademesinde ciddi rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

Parti içi disiplin süreçlerinin de ele alındığı toplantıda, CHP üyesi olmasına rağmen YENİ Parti ve Özgür Özel lehine propaganda yürüten isimlere yönelik sert tedbirler kararlaştırıldı. MYK üyeleri tarafından "Truva atı" olarak nitelendirilen bu kişilerin tespiti ve disipline sevk edilmesi amacıyla Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal görevlendirildi.

Bu kapsamda butlan kararı öncesinde Özgür Özel yönetiminde görev alan Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi, Aylin Nazlı Aka ve Bahadır Erdem gibi isimlerin durumlarının inceleneceği ve tespiti yapılanların partiden ihraç edileceği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu Grup Toplantısına katılacak

YENİ Parti’nin kurulmasıyla yaşanan büyük ayrılığın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da önemli bir hamle yapma kararı aldı. İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararından bu yana TBMM Grup Toplantılarına katılmayan Kılıçdaroğlu, 4 Ağustos Salı günü saat 13.30’da gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

CHP Meclis Grup Yönetimi tarafından tüm milletvekillerine gönderilen bildirimde toplantıya eksiksiz katılım sağlanması istendi. Ayrıca MYK toplantısı kapsamında yapılan son atamayla CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevine Berfin Karan getirildi.

Gürsel Tekin kimdir?

(EMK)