Genç Feministler, Eylem Sevilen için eylem yaptı

Genç Feministler Federasyonu, Balıkesir’de arkadaşının doğum gününe gitmek istediği için babası tarafından öldürülen Eylem Sevilen için “Doğum Gününe de Gideceğiz, Eşit ve Özgür Yaşayacağız” diyerek Kadıköy Süreyya Operası önünde buluştu.

"Bize 'aile kutsaldır' demeyin"

Genç Feministler Federasyonu Temsilcisi Güneş Akşahin, Süreyya Operası önünde yaptığı açıklamada AKP’nin aileyi kutsayan politikalarının kadına yönelik şiddeti arttırdığını vurgulayarak siyasi iktidara ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na seslendi:

“Bütün herkesin bildiği üzere bir süredir siyasi iktidar Aile, Sosyal ve Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde aile merkezli politikalar yürütüyor. Yatıyorlar “aile”, kalkıyorlar “aile”. Çıkıyorlar “aile çok kutsaldır”, başka bir yerde konuşuyorlar “aile bütünlüğü bozulamaz” Ben şunu demek istiyorum AKP yetkililerine ve bakan Mahinur’a “batsın sizin aile düzeniniz” yerin dibine batsın. Eğer 18 yaşında genç bir kadın babası tarafından öldürülüyorsa bu ülkede yok olsun o aile ilişkileri."

"Her gün şiddet görüyor kadınlar o evlerde. Gördük işte Eylemin arkadaşının doğum gününe gitmesi bile bir sorun oldu o evlerde. Çıkıp artık bu ülkenin gençlerine, kadınlarına “aile kutsaldır” diye anlatmayın. Bir kez olsun o evlerde neler oluyor onu önemseyin. Görüyoruz günlerdir; her yerden kadın cinayeti haberleri geliyor. Biz birini konuşurken başka bir kadının ölüm haberi geliyor. Böylesi bir durumda “aile” yüceltmesi yapamazsınız. Ayrıca biz genç kadınlar kabul etmiyoruz o aile ilişkilerini. Tek hayalimiz evlenmek de değil çocuk doğurmak da. Böylesi yaşamları değil, kendi istediğimiz gibi modern yaşamları savunuyoruz. Daha modern, eşitlikçi ilişkileri savunuyoruz.

"Sizin yürüttüğünüz o aile politikaları kadınlara evli oldukları erkeklerin şiddet uygulamasına sebep oluyor. Genç kadınların evlerde babalarının tahakkümü altında yaşamasına sebep oluyor. Aileye bağımlı bir hayat yaşamak zorunda bırakmak istiyorsunuz genç kadınları. Sizin emellerinizin bu olduğunu biliyoruz. Fakat unutmayın ki tarih geçmişe doğru akmıyor. Gelecek bizim istediğimiz gibi olacak. Biz istediğimiz gibi yaşayacağız.”

"Gelin mücadeleye katılın"

Ben bizleri şu an izleyen, mücadeleye katılmak isteyen ama emin olamayan genç feministlere de seslenmek isterim. Biliyoruz bugün üzücü ve öfkelendirici bir durum için burada eylem yapıyoruz. Ülkede birçok sorun yaşanıyor her gün. Ekonomik kriz yüzünden gençler olarak nasıl okuyacağımızın, nasıl geçineceğimizin derdindeyiz ülkedeki milyonlar gibi. Ama gördüğünüz gibi tüm bu sorunları çözmek için bir şeyler yapanlar var. Umutsuzluğa kapılmayalım, rüzgar elbet bizden yana esecek. Üniversitelerde, liselerde genç feministler olarak bir araya gelelim. Biz biliyoruz ki hep birlikte, her gün daha da büyüyerek eşitliğe ulaşacağız. Gelin birlikte mücadele edelim. Hem Eylem için adaleti sağlayalım hem tüm bu eşitsizlikleri söküp atalım.”

Balıkesir’in Gönen ilçesinde babası Murat Sevilen tarafından boğularak öldürülen 18 yaşındaki Eylem Sevilen 26 Ağustos'ta defnedildi. Sevilen'in "arkadaşına gitmek istediği" için öldürüldüğü açıklanmıştı.

(EMK)