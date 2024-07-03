Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Haziran’da kadınların mücadelesine yansıyanlar Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet 32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın düzenlediği LGBTİ+fobik kişi ve kurumlara verilen ödülün medya kategorisinin kazananı Yeni Akit Gazetesi oldu. Hak savunucusu, Kaos GL Derneği üyelerinden ve derneğin Denetim Kurulu üyesi, 40+ Lubunya İnisiyatifi’nin kurucularından Bahadır Ural hayatını kaybetti. Son günlerde artan kadın cinayetlerine ‘dur’ demek için İzmir'in Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun çağrısı üzerine Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenlendi. 10. Trans Onur Yürüyüşü, tüm yasak ve engellemelere rağmen İstanbul'un farklı ilçelerinde gerçekleştirildi. İki trans aktivist, gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi (AYM) 2019 yılında cinsel saldırıya uğrayan ve hukuki süreçlerin uzaması nedeniyle gebeliğini sonlandıramayan A.J.'nin başvurusunu kabul etti ve hak ihlali kararı verdi.

1 Haziran

Cinayet

Çorum’da boşanma aşamasındaki karısı Gülten A.’yı (35) konuşma bahanesiyle ormanlık alana çağırıp silahla öldüren polis memuru G.A.’nın (38) ağırlaştırılmış müebbet cezası ile yargılandığı davada 1 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme, "olayı kimin başlattığına dair yeterli delilin bulunmamasını” gerekçe göstererek erkeğin cezasını 24 yıl hapis cezasına indirdi.

Adana’da hamile karısı Hatice D.’yi (20) boğduğu suçlamasıyla E.D.’nin (27) yargılandığı dava 4 Haziran’da başladı. Davaya sanık ile kadının anne ve babası katıldı, erkek ise savunmasında “eşim her gün rüyama giriyor ‘niye beni öldürdün?’ diyor. Bana ne ceza verirseniz verin razıyım” dedi. Erkeğin tutukluluğunun devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Elazığ’da karısı Burcu Demir’i (32) silahla vurarak öldüren uzman çavuş M.C. isimli erkeğin yargılandığı dava 5 Haziran’da başladı. Erkek savunmasında “eşimin beni tahrik etmesinden dolayı öldürdüm" dedi. Duruşma ertelendi.

İzmir'de sevgilisi Gulkamar Hanymova (54) isimlli kadın ile kızları Leyla Geldiyarova (28) ve Lachyn Geldiyarova (30) ile Ruslan Kerimov (34) isimli erkeği öldürüp cesetlerini 121 parçaya ayıran S.H. (60) isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. 5 Haziran’da basına yansıyan iddianameye göre erkek hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Adana’da karısı Müzeyyen T.’yi tüfekle vurarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan A.T. hakkında 6 Haziran’da karar çıktı. Erkeğe tahrik indirimi uygulandı, cezası 18 yıla indirildi. Duruşmada erkek, “uğradığım hakaretler nedeniyle kontrolümü kaybettim” dedi ve DNA sonucu H.M. isimli çocuğun sanığın kızı olmadığı öğrenildi.

Denizli’de karısı Emine Yalçın (38) ve beraber yaşadığı Mehmet Aksoy (33) ile annesi Gülperi Aksoy'u (51) öldüren E.Y. (39) hakkında 7 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme, Gülperi Aksoy'u tasarlayarak öldürme suçundan “ağırlaştırılmış müebbet”, Emine Yalçın ile Mehmet Aksoy'u kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 44 yıl hapis cezası verdi.

Kırklareli'de evine gittiği Selvi G.'yi bıçaklayarak öldüren M.B. isimli erkeğin yargılandığı dava 6 Haziran’da devam etti. Savcı mütalaa verdi, erkeğin "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

İstanbul’da boşanma aşamasındaki karısı Emine C.'yi sokakta silahla öldüren L.C. hakkında 7 Haziran’da karar çıktı. Erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Erkek savunmasında, "Herhangi bir kastım yoktu… biber gazı yememden dolayı bu olay oldu" dedi.

Bursa’da karısı Leyla K.’yi (45) bıçaklayarak sokakta öldüren H.K. (55) isimli erkeğin yargılandığı dava 9 Haziran’da devam etti. Çiftin kızları M.K. (16) ile Ş.K. (15) babalarından şikayetçi olmadı. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Eskişehir’de Zerrin Kılınç’ın sevgilisi Y.S. isimli erkek ile birlikte yaşadığı evin penceresinden “düşerek” ölmesine ilişkin davada, erkeğe verilen beraat kararına başsavcılık itiraz etti. 10 Haziran’da basına yansıyan itirazda, erkeğin Zerrin Kılınç’a tehdit mesajları attığı ve olay günü kadını darp ettiği belirtildi, “kasten öldürme suçundan” ceza verilmesi talep edildi.

Adana'da karısı Seda Ergül'ü (35) tabancayla öldüren Y.G.’nin (53) yargılandığı dava 12 Haziran’da devam etti. Savcı mütalaa verdi, Savcı, erkek için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma ertelendi.

Ordu’da boşandığı Ayşe Çetin'i evinde sopayla darp ederek öldüren M.B.’ın yargılandığı dava 13 Haziran’da devam etti. Erkek, tahliye talebinde bulundu. Erkeğin tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ertelenmesine karar verildi.

Aksaray'da bir düğünde, sözde eski nişanlısı Melike Arıbaş'ı (15) öldürüp, babası D.A.'yı (44) yaralayan ve davetlilerin üzerine ateş açan M.K. (24) isimli erkek hakkında 14 Haziran’da karar çıktı. Erkeğe, kız çocuğunu öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer suçlardan toplam 72 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul’da aralarında ilişki olduğundan şüphelendiği karısı Yeliz K. (32) ile üvey amcası İsa Ergün'ü (45) silahla ateş ederek öldüren İ.K.’nin (41) yargılandığı dava 15 Haziran’da başladı. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Antalya'da kendisine boşanma davası açan ve uzaklaştırma kararı aldıran karısı Antika A.’yı, uykusunda bıçaklayarak öldüren V.A. isimli erkek hakkında 27 Haziran’da iddianame hazırlandı. Erkek hakkında, “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Kocaeli’de M.K. (28) isimli erkeğin, Sibel K.’yi (25) evinde tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı dava 26 Haziran’da başladı. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi. Hazırlanan iddianamede erkeğin, Sibel’e yakın mesafeden sol elini kullanıp dik bir açı ile 1 el ateş edip, kasten öldürdüğüne yer verilmiş, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Konya’da kızları Kevser El Salih (17) ile Merve Elhamed'i (15) bıçaklayıp öldüren Y.E. (56) isimli erkeğin yargılandığı dava 27 Haziran’da devam etti. Erkeğin akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun beklenmesine karar verildi, duruşma ertelendi.

Adana'da kanser hastası karısı Naile S.’yi (74) silahla öldüren A.S.’nin (76) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı davada 29 Haziran’da karar çıktı. Erkeğe, duruşmalardaki “iyi hali nedeniyle” iyi hal indirimi uygulandı, cezası müebbet hapis cezasına indirildi. Erkeğe “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Meşru Müdafaa

Kayseri’de kendisini sürekli darp ve tehdit eden kocası Ahmet U.'yu (31) öldüren M.U.’nun (28) yargılandığı dava 13 Haziran’da devam etti. Kadın savunmasında, kocasının kendisini sürekli darp ettiğini, bu nedenle olaydan birkaç gün önce abisinin evine gittiğini, konuyla ilgili yetkili yerlere başvurduğunu ifade etti. Duruşma ertelendi.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da tartıştığı karısı M.V.’yi 58 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Y.Y. isimli erkeğe 26 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul’da eski sevgilisi D.B. isimli kadını darp ettiği suçlamasıyla O.G. isimli erkeğin yargılandığı dava devam etti. Mahkeme, kadının anksiyete bozukluğu veya başka psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtların incelenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Edirne’de babasının ölüm haberini veren doktor B.Ö. isimli kadını darp eden V.K. isimli erkeğe, yargılama aşamasında “pişmanlık” göstermesi ve mahkemeye karşı “saygılı davranışları” nedeniyle indirim uygulandı, 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Antalya’da gayrimenkul anlaşmazlığı nedeniyle 4 yıldır husumetlisi olduğu H.Ş. isimli erkeği evinin önünde plaj şemsiyesi borusundan yaptığı silahla ateş ederek H.Ş.’nin karısı E.Ş.’yi yüzünden ağır yaralayan A.S. isimli erkeğin yargılandığı dava başladı. Erkek savunmasında, “amacım H.Ş.’yi korkutmaktı” dedi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da güvenlik görevlisi G.K. isimli kadını bıçakla yaralayan Ç.A. isimli erkeğin yargılandığı dava başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin akli dengesinin yerinde olup olmadığına yönelik Adli Tıp Kurumu’ndan rapor talep etti. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Bursa’da mini etek giydiği gerekçesiyle ayrı yaşayan karısı B.G. ile kendisine engel olmak isteyen eniştesini silahla vurarak yaralayan E.G. isimli erkeğin yargılandığı dava devam etti. Mahkeme, erkeği adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Taciz

Kayseri'de yolda yürüyen Ö.Ç. isimli kadına cinsel organını gösteren Ö.B. (23) isimli erkeğe, taciz suçundan tutuksuz yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

İzmir’de kocası C.K. ile evdeyken KADES uygulamasından yardım isteyen B.K. (32) isimli kadını, eve bırakan ve ardından evde taciz eden polis memuru S.A. (50) isimli erkeğin yargılandığı dava başladı. Erkeğin meslektaşı Ş.K., “ben de müşteki kadınları ekip otosuyla evine götürüyorum. Asla apartmandan içeri girmiyorum. Yukarı çıkmasını gerektirecek biri durum yoktu" diyerek meslektaşının yaptığının yanlış olduğunu ifade etti. Duruşma ertelendi.

Tecavüz

Antalya’da bir hastanede muayene esnasında yedi kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanan doktor A.T.C. (58) hakkında iddianame hazırlandı. Erkek için 153 yıla kadar hapis cezası talep edildi, dava açıldı. D.D., F.D., F.K. ve T.A. isimli kadınlara tecavüz ettiği, bu eylemi T.A.'ya yönelik birden fazla yaptığı, D.B., N.S. ile S.U.'ya yönelik cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği bildirildi.

Adana’da komşusu F.U. isimli kadının evine balkondan girerek evde alıkoyduğu, darp ettiği, yaralayıp tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanan G.K. (44) isimli erkek hakkında karar çıktı. Erkek, cinsel saldırı suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraat etti, "cebir kullanarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi, "kadına karşı basit yaralama" suçundan da 3 bin lira adli para cezası verildi.

Konya'da E.K. (20) isimli kadına arkadaşının evinde çok kez tecavüz edip video kaydına alan H.H.P. (24), B.C.B. (20), A.B. (17), S.T.Ö. (17), U.A.K. (15), A.A.K. (17) ve S.K. (18) isimli oğlan çocukları ve erkekler hakkında iddianame hazırlandı, dava açıldı.

Van’da M.Ş. isimli kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla korucu B.A. isimli erkeğin yargılandığı dava devam etti. Bir önceki savcının “cinsel saldırı” suçundan beraat mütalaasına karşı yeni savcı “basit cinsel saldırıdan” erkek hakkında ceza talep etti. Kadının avukatı, mütalaayı bir öncekine göre olumlu bulduklarını ancak cezanın “nitelikli cinsel saldırıdan” verilmesini talep etti. Duruşma 9 Temmuz’a ertelendi.

Konya'da çalışanı E.G.T. (20) isimli kadını tehdit edip tecavüz eden ve intihar girişiminde bulunmasına neden olan patronu İ.G.G. isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. Erkek hakkında “zincirleme şekilde hakaret”, “zincirleme şekilde hizmet ilişkisinin sağladığı nüfusun kötü kullanılması suretiyle cinsel saldırı”, “zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak silahla cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kadına karşı basit yaralama” suçlarından 52 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da 4 çocuğu ses yalıtımlı bir odada istismar eden M.Ş. isimli erkeğe 293 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli’de N.C.S. (16) isimli kız çocuğunu 1 yıl boyunca istismar ve tehdit edip hamile bırakan ve bıçaklayarak ağır yaralayan Ş.G. (24) isimli erkeğin yargılandığı dava devam etti. Erkeğe “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 18 yıl hapis cezası verildi, “cinsel istismar” suçundan da dava açıldı.

Kocaeli'de E.Z.İ. (15) isimli otizmli kız çocuğunu tır içinde 4 gün boyunca istismar eden M.C. isimli erkeğin yeniden yargılandığı dava başladı. Erkek savunmasında, “başka kişilerle de kendi isteğiyle birliktelik yaşamış ve onları da mağdur etmiştir. Bu olayla ilgili bildiğim kadarıyla 3 kişi daha mağdur oldu ve tutuklandı" dedi. Erkeğe, 37 yıl 9 ay hapis cezası verilmiş, ancak karar istinaf mahkemesi tarafından bozulmuştu.

İstanbul’da bir dini cemaate bağlı vakfın kurucusu Y.Z.G. isimli erkeğin, kızı H.K.G.'yi 6 yaşında, müridi K.İ. (29) ile “evlendirerek” istismara uğramasına ilişkin açılan davanın istinafta bozulmasının ardından yargılandığı dava 10 Haziran’da devam etti. Cezanın artırılması gerekçesiyle bozulan karara ilişkin mütalaa verildi, duruşma 16 Temmuz’a ertelendi.

İstanbul’da doktor E.S. isimli erkeğin, öz oğlu M.S.’yi (13) istismar ettiği suçlamasıyla yargılandığı dava 13 Haziran’da devam etti. Savcı mütalaa verdi, erkeğin beraatını talep etti.

İzmir’de depremzede olarak yanına gelen akrabaları Ç.A. (7), E.U. (8) ve M.M. (17) isimli çocukları istismar eden A.E. isimli erkeğe 27 yıl hapis cezası verildi.

(EY/EMK)