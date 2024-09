Gayane Gevorgyan: Ez li Êrîvanê li dayîk bûm, ez ê li Wanê bimirim

Gayane Gevorgyan 100 sal piştî qirkirina 1915an, yekem Ermeniye ku tê li Wanê bicih dibe û ji 2015an ve li Edremîtê dijî.

Gayane Gevorgyan li gundê Sîsîvanka Ermenistanê ji dayîk bûye. Yekem car di sala 2008an de ji bo beşdarî dawetekê bibe, çûye Wanê. Gevorgyanê, Wan ji çîrokên dê û bavê xwe yên ku wan jê re gotine aniye bîra xwe û diyar dike ku ew bi bedewiya Wanê şaşmayî maye û bav û dêya wê jî ji ber hesreta bajarê xwe jiyana xwe ji dest dane.



Gevorgyanê ji hevjînê xwe yê Samsûnî piştgirî girtiye û ji nişka ve biryar daye ku li Wanê bi cih bibe. Gevorgyana ku bi salan e li Wanê dijî, parastina avahî û gorên dîrokî yên weke mîrateya ji bav û kalên wê mane, weke erk girtiye ser xwe.

Gevorgyanê ji bo ayîna ku salê carekê li Dêra Ahtamarê (Dêra Akdamar, Սուրբ սաչ եկեղեցի Ağtamari Surp Haç Egeğedzi) ya li Girava Ahtamarê tê lidarxistin, bang kir û destnîşan kir ku her Ermeniyek carekê jî be divê li welatê bav û kalên xwe due bike.



Gevorgyan ji bo ayîna 12emîn ya ku wê di 8ê îlona îsal de bê lidarxistin wiha got: "Ji bo ku salê carekê mûm li vê dêrê bê pêxistin, min têkoşînek mezin da. Ji bo ku dêrên li vir li pê bimînin, divê em her Ermenî wer in vir û herî kêm divê nîşan bide ku Ermenî li dêrên xwe xwedî derdikevin. Her Ermenî li kîjan bajarê cîhanê dibe bila bibe, divê were Wanê bibîne û li Ahtamarayê mûmekê pêxe. Divê due bike. Ji ber vê yekê em deyndarê bav û kalên xwe yên ku ewqas êş kişandine û bi hesreta welatê xwe bûn e."