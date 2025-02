Serra Bucak: "Em ê bêhtir li ser ziman bixebitin"

Serokatiya Daîreya Çand û Karên Civakî, ji bo 21ê Sibatê Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanê, li Navenda Çand û Kongreyê ya Amedê resepsiyonek li dar xist. Li gel Hevseroka Şaredariya Bajarê Mezin Serra Bucak, hevserokên şaredariyên navçeyan, Seroka Daîreya Çand û Karên Civakî Zeynep Yaş, nivîskar û hunermendên ku li ser zimanî dixebitin û welatî beşdar bûn.

"Kurdî bêxwedî nîne"

Hevşaredar Bucak piştî sohbeta bi mêvanên beşdar re, li ser çalakiyên 21ê Sibatê û girîngiya zimanê dayikê axivî. Hevşaredar Bucak spasiya xwe ji Serokatiya Daîreya Çand û Karên Civakî û Beşa Zimanî re kir û got: "Bernameyeke pir xweş û tijî amade kirine. Ez spasiya endamên meclîsê û şaredariyên navçeyên navendî jî dikim."

Hevşaredar Bucakê bal kişand ser wê yekê ku her ziman bi rûmet û bi qîmet e û got: "Zimanê me jî pir xweş û bi qîmet e. Zimanê me ne bindest e, em nikarin bibêjin ku niha kurdî zimanekî bindest e. Ji ber ku li ser vî zimanî xebat tên kirin. Ji bo vî zimanî pir ked tê dayîn, zehmetî tê kişandin. Li ser wî gelek xebat tên kirin. Di warê çapemeniyê de, di warê zimannasiyê de xebat hene, ji ber vê yekê ne rast e ku mirov bibêje kurdî bêxwedî ye yanî bindest e. Lê heman wext berpirsiyariyeke me ya pir mezin heye. Em wek Hevserokên vî bajarî ji bo pêşveçûna kurdî hewl didin."

"Em ê piştgiriyê bidin zaravayên kurdî"

Hevşaredar Bucakê diyar kir ku ew ê li ser zimên bêhtir bixebitin û tora zimanî mezintir bikin û got: "Em soz didin we, em ê xebata zimanî ber bi pêş ve bibin. Em ê piştgiriyê bidin pêşveçûna kurdî. Her wiha em ê piştgiriyê bidin zaravayên zimanê kurdî jî."

"Em ê hewl bidin kurdî bibe zimanê perwerdeyê"

Hevşaredar Bucakê anî ziman ku ew ji ber vê çalakiyê pir kêfxweş û bi kelecan e û got ku ew di nav hawirdoreke ku kurdî lê tê axaftin de mezin nebûye lê hewl dide ku vî zimanî baş hîn bibe. Hevşaredar Bucak wiha axivî: "Her kes dikare ji aliyê xwe ve vê hewldanê nîşan bide. Her kes dikare ji bo ku zimanê me bibe zimanê jiyanê, zimanê vê civakê hewl bide. Ev ji bo pêşeroja me girîng e. Ez pîroz dikim keda wan xebatkarên ku di warê zimanî de dixebitin. Ez 21ê Sibatê pîroz dikim, em ê hewl bidin ku ev ziman di welatê me de bibe zimanê perwerdeyê."

"Divê bêhtir piştgirî li xebatên zazakî bên kirin"

Piştî axaftina Bucakê, zimannasê navûdeng Mihemed Malmîsanîj axivî. Malmîsanîj spasiya xwe ji hemû kesên ku di çalakiyê de xebat kirine re kir û got: "Ji bo zazakî qadeke berfirehtir pêwîst e. Divê bêhtir piştgirî li xebaxên di warê zazakî de bêt kirin."

Bernameyê bi konsêr û xwendina helbestan berdewam kir

Piştî resepsiyonê performansa şanoyê hat lidarxistin. Çalakiyên ku ji aliyê Serokatiya Karûbarên Çandî û Civakî ve ji bo 21ê Sibatê Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanê hatine lidarxistin, bi konsêr û xwendina helbestên bi Zazakî berdewam kirin.

Di bernameya ku li Navenda Çand û Kongreyê ya Amedê de hat lidarxistin de, Serra Bucak Hevseroka Şaredariya Mezin a Amedê, Çigdem Kiliçgun Uçar Hevseroka Giştî ya Partiya Herêmên Demokratîk (DBP), Saliha Aydeniz Parlamentera Partiya Wekhevî û Demokrasiya Gelan (DEM Partî), Zeynep Yaş Seroka Karûbarên Çandî û Civakî, serokên şaredariyên navçeyan, nûnerên rêxistinên civaka sivîl û edebiyatvanên ku di warê ziman de dixebitin û gelek kesên din beşdar bûn.

Di konsêrê de hunermend Celo Boluz, Derya Cengîz, Eylul Nazler, Xoser Rayirwan, Wusar, Bedriye Topaç, Omer Barasi, Idris Yazar û Mem Keleş Çilek stran û helbestên Zazakî pêşkêş kirin.

(ED/AY)