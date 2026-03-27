Fabrika Ayvalık’tan Dünya Tiyatro Günü’ne özel 3 günlük buluşma

Fabrika Ayvalık, Dünya Tiyatro Günü kapsamında 27, 28 ve 29 Mart tarihlerinde tiyatro, sokak performansları ve müziği bir araya getiren üç günlük bir etkinlik programı düzenleyecek. Programda yürüyüş, ritim performansları, tiyatro oyunları, piyano dinletisi, söyleşi ve atölye çalışmaları yer alacak.

“Karanlık zamanlarda tiyatro hâlâ bir direnç alanı”

Sanatın kamusal alandaki gücüne vurgu

Fabrika Ayvalık’tan yapılan açıklamada, etkinliğin sanatsal ifade özgürlüğü, sanata erişim hakkı ve sanatın kamusal alanı dönüştürme gücü odağında hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, tiyatronun yalnızca sahnede değil, sokakta, meydanda ve gündelik yaşamın içinde var olmasını hedefleyen bir buluşma alanı oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Ayvalık Ticaret Odası’nın da destek verdiği program, 27 Mart Cuma günü Fabrika Ayvalık önünde başlayacak. Ardından bando ve performanslar eşliğinde yapılacak yürüyüşle Ayvalık sokakları etkinlik alanına dönüşecek. Gün boyunca Cumhuriyet Meydanı’nda ritim performansı, “Ayvalık’ta Broadway Replikleri” ve “Özgürlük Şarkıları” etkinlikleri gerçekleştirilecek.

İkinci gün tiyatro ve müzik buluşacak

Etkinliklerin ikinci gününde, 28 Mart Cumartesi, piyano dinletisi ile Müphem Tiyatro’nun “Lie Low” adlı oyunu sanatseverlerle buluşacak.

Programın son günü olan 29 Mart Pazar’da ise tiyatro ve sinema ilişkisi, Dr. Sündüz Haşar’ın katılımıyla yapılacak söyleşi ve atölyede ele alınacak. Günün devamında Fabrika Ayvalık yapımı “Acı Tatlı Sular” ve “Karanlık Hikaye” adlı iki oyun sahnelenecek.

Fabrika Ayvalık, üç gün sürecek programla sanatın kamusal alandaki görünürlüğünü artırmayı ve izleyiciyi üretim, paylaşım ve karşılaşma ekseninde bir araya getirmeyi hedefliyor.

İletişim: 0 532 325 96 40 – A. Selçuk Atalay

Adres: Fevzipaşa Mah. 10035. Sok. No: 12 Ayvalık / Balıkesir

(NÖ)