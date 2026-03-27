YT: Yayın Tarihi: 27.03.2026 10:32 27 Mart 2026 10:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.03.2026 10:44 27 Mart 2026 10:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Fabrika Ayvalık’tan Dünya Tiyatro Günü’ne özel 3 günlük buluşma

Dünya Tiyatro Günü kapsamında üç gün sürecek etkinlikler düzenleyecek olan Fabrika Ayvalık, tiyatroyu sokakla, müzikle ve kamusal alanla buluşturacak.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fabrika Ayvalık, Dünya Tiyatro Günü kapsamında 27, 28 ve 29 Mart tarihlerinde tiyatro, sokak performansları ve müziği bir araya getiren üç günlük bir etkinlik programı düzenleyecek. Programda yürüyüş, ritim performansları, tiyatro oyunları, piyano dinletisi, söyleşi ve atölye çalışmaları yer alacak.

“Karanlık zamanlarda tiyatro hâlâ bir direnç alanı”
“Karanlık zamanlarda tiyatro hâlâ bir direnç alanı”
24 Mart 2026

Sanatın kamusal alandaki gücüne vurgu

Fabrika Ayvalık’tan yapılan açıklamada, etkinliğin sanatsal ifade özgürlüğü, sanata erişim hakkı ve sanatın kamusal alanı dönüştürme gücü odağında hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, tiyatronun yalnızca sahnede değil, sokakta, meydanda ve gündelik yaşamın içinde var olmasını hedefleyen bir buluşma alanı oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Ayvalık Ticaret Odası’nın da destek verdiği program, 27 Mart Cuma günü Fabrika Ayvalık önünde başlayacak. Ardından bando ve performanslar eşliğinde yapılacak yürüyüşle Ayvalık sokakları etkinlik alanına dönüşecek. Gün boyunca Cumhuriyet Meydanı’nda ritim performansı, “Ayvalık’ta Broadway Replikleri” ve “Özgürlük Şarkıları” etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Berlin’de Kürt kadın sanatçılar için yeni platform: Zer
Berlin’de Kürt kadın sanatçılar için yeni platform: Zer
25 Mart 2026

İkinci gün tiyatro ve müzik buluşacak

Etkinliklerin ikinci gününde, 28 Mart Cumartesi, piyano dinletisi ile Müphem Tiyatro’nun “Lie Low” adlı oyunu sanatseverlerle buluşacak.

Programın son günü olan 29 Mart Pazar’da ise tiyatro ve sinema ilişkisi, Dr. Sündüz Haşar’ın katılımıyla yapılacak söyleşi ve atölyede ele alınacak. Günün devamında Fabrika Ayvalık yapımı “Acı Tatlı Sular” ve “Karanlık Hikaye” adlı iki oyun sahnelenecek.

Fabrika Ayvalık, üç gün sürecek programla sanatın kamusal alandaki görünürlüğünü artırmayı ve izleyiciyi üretim, paylaşım ve karşılaşma ekseninde bir araya getirmeyi hedefliyor.

Yolcu Tiyatro Zâkir ve Muhammed Ali oyunlarıyla sezonu açıyor
Yolcu Tiyatro Zâkir ve Muhammed Ali oyunlarıyla sezonu açıyor
24 Eylül 2025

İletişim: 0 532 325 96 40 – A. Selçuk Atalay
Adres: Fevzipaşa Mah. 10035. Sok. No: 12 Ayvalık / Balıkesir

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
tiyatro Ayvalık
