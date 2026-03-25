KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 13:17 25 Mart 2026 13:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 13:52 25 Mart 2026 13:52
Okuma Okuma:  1 dakika

Berlin’de Kürt kadın sanatçılar için yeni platform: Zer

Platform; diasporada sanat, hafıza ve mekân üzerine kolektif bir alan açmayı hedefliyor.

BİA Haber Merkezi

Berlin merkezli bağımsız sanat platformu Zer, ilk etkinliğini yarın (26 Mart) gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Bilge Işık ve rezzan gümgüm tarafından kurulan platform, Kürt kadın kültür üreticilerini bir araya getirerek görünürlüklerini artırmayı, coğrafyalar arası işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Zer’in “The Space Between Us” başlıklı ilk buluşması, Spore Initiative’te düzenlenecek. Kapalı olarak gerçekleştirilecek etkinlik, diasporada sanatsal üretim, hafıza ve mekân üzerine kolektif bir düşünme alanı açmayı amaçlıyor.

“Ulus-devlet anlatılarının kalıcı izleriyle de baş etmek”

Disiplinlerarası bir yapı olarak kurgulanan Zer; sergiler, gösterimler, arşiv çalışmaları, yayınlar ve eğitim programlarıyla farklı sanatsal pratikleri bir araya getiren alanlar yaratmayı planlıyor:

“Zer, özellikle Mezopotamya ile diaspora arasında, üretimleri kopuş ve yerinden edilme deneyimleriyle şekillenmiş sanatçılar arasında bağ kurar. Yeni karşılaşmalar için zemin oluşturur, sanatsal sürekliliği ve yeni üretim biçimlerini mümkün kılar.

“Kadınları görünmez kılmanın yeni yollarını sürekli üreten patriyarkal bir sistem içinde, kadın sanatçı olmak yalnızca göçün yarattığı kırılmalarla değil, aynı zamanda ulus-devlet anlatılarının kalıcı izleriyle de baş etmeyi gerektirir. Kimlikler yerinden edilir, inkâr edilir ve sürekli yeniden tanımlanır. Zer, bu koşullara bir yanıt olarak ortaya çıkar—birbirini duyma ve mesafeler ile kopuşlar arasında sanatsal üretimi sürdürme alanı açar.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
zer Bilge Işık rezzan gümgüm Kürt kadın sanatçılar
