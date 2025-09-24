Yolcu Tiyatro Zâkir ve Muhammed Ali oyunlarıyla sezonu açıyor

Ahmet Sami Özbudak’ın gerçek olaylardan hareketle öyküsünü kaleme aldığı, Yolcu Tiyatro’nun 2025 Haziran ayında prömiyer yapan yeni oyunu “Zâkir” 2025-26 tiyatro sezonu boyunca İstanbul’da ve diğer şehirlerdeki gösterimlerine devam edecek.

Zâkir: Sözün, sazın ve direnişin oyunu

Ersin Umut Güler’in yönettiği ve oyunun müzik direktörlüğünü de yapan Ali Seçkiner Alıcı ile birlikte sahneyi paylaştıkları Zâkir, 90’lı yıllardan başlayarak Türkiye’nin sosyo-politik tarihine dair şiirsel bir anlatı kuruyor.

Ali Seçkiner Alıcı’nın canlandırdığı Masalsı Eren, Dede, Bedrettin ve Burak karakterlerinin, Ersin Umut Güler tarafından canlandırılan Ali Ilgaz karakterinin etrafında şekillendiği bu müzikli anlatı, kimi zaman büyülü bir atmosferde geçmişi ve geleceği iç içe geçirirken; kimi zaman da seyirciyi İstanbul sokaklarının soğuk gerçekliği içerisinde büyüyen bir gencin öyküsüne ortak ediyor.

Alevî-Bektaşî kültürünün içerisinde büyüyen Ali Ilgaz, öyküsünü seyirciye anlatırken attığı her adımda kendini bir ikilemin içerisinde buluyor.

Geleneğin öğretisi ve değişen zamanın gürültüsü arasında kendini büyütmeye çalışırken; arkadaşlarını, ailesini, memleketini ve aşkını kimi zaman meydanlarda, kimi zaman dikine duran bir sandalın içinde, kimi zaman da masalların tersten anlatıldığı ülkelerde yaşatmaya çalışıyor. Dede ile söyledikleri her türküde, Masalsı Eren ile yaptıkları gece sohbetlerinde, Buket’ten saklayamadığı aşık gülümsemesinde, can dostu Bedrettin ile ettiği her kavgada; içindeki inancı ve direnişi aynı anda büyütüyor.

Söz, müzik ve anlatının iç içe geçtiği Zâkir, geleneksel kültürel motifleri çağdaş bir tiyatro diliyle sahneye taşıyor. Zâkir, kişisel bir hafıza anlatısı üzerinden seyirciyi hem bireysel hem de toplumsal bir yolculuğa davet ediyor.

Oyun tarihleri: 2 Ekim Salı - 20.30 - Etimesgut Kent Tiyatro Festivali, Ali Cem Köroğlu Sahnesi 12 Ekim Pazar - 19:00 - Kozyatağı Kültür Merkezi 22 Ekim Çarşamba - 20:30 - Trump Sahne 25 Kasım Salı - 20.30 - Fişekhane

2024 Kasım ayında prömiyer yapan, Turgay Korkmaz'ın yazıp yönettiği, Erdem Kaynarca'nın oynadığı Muhammed Ali, 2025-26 tiyatro sezonunda da seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Oyun, genç bir karakterin ailesi, toplumsal baskılar ve bireysel özgürlük arayışı arasındaki gerilimini sahneye taşıyor. Hikâye, kırık bir cam ile sıkılı bir yumruğun arasında sıkışmış bir yaşamı; geçim kaygısı, çaresizlik ve yetersizlik duygusuyla verilen mücadeleyi aktarıyor. Yıkıntıların ve kayıpların gölgesinde, ringde bambaşka bir “Muhammed Ali” yaratan karakter, her vedalaşmada kendi vasiyetini okuyor.

Muhammed Ali oyunundaki rolüyle 9. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın Erkek Oyuncusu” ödülünü alan Erdem Kaynarca, farklı tiyatro ödül jürileri tarafından da aynı kategoride aday gösterildi.

Oyun tarihleri: 14 Ekim Salı - 20:30 - Alan Kadıköy 18 Ekim Cumartesi - 20:30 - İBB Kültür Habitat Sahne 25 Ekim Cumartesi - 20.30 ClubHouse Bebek

