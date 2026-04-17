HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.04.2026 11:07 17 Nisan 2026 11:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.04.2026 11:10 17 Nisan 2026 11:10
Okuma Okuma:  1 dakika

Uşak’ta Eşme Belediyesi’ne operasyon

Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile birlikte beş kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Mehmet Çalık / AA

Uşak'ta Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 şüpheli yakalandı.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere de el konuldu.

Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yılmaz Tozan, 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'den belediye başkanı seçilmişti.

(HA)

Eşme Uşak Uşak Belediyesi
