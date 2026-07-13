Erdoğan'dan kendisine övgüler: " Küresel diplomasinin kalbi Külliyemizde atmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada ağırlıklı olarak NATO Ankara Zirvesi’nin sonuçlarını, Türkiye’nin dış politikadaki konumunu ve imalat sanayisine yönelik yeni kredi paketlerini değerlendirdi. Konuşmada ayrıca Srebrenitsa Soykırımı’nın yıldönümü, Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani’nin vefatı ve iç siyasete yönelik değerlendirmeler de yer aldı.

NATO Ankara Zirvesi: “Türkiye’nin merkezi rolü güçlendi”

Erdoğan, 7-8 Temmuz’da düzenlenen NATO Ankara Zirvesi’ni Türkiye açısından diplomatik bir başarı olarak nitelendirdi. Zirvenin Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünü artırdığını, savunma sanayi işbirliği, NATO’nun yeni güvenlik yaklaşımı ve Türkiye’nin ittifak içindeki konumunun güçlenmesi bakımından önemli sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini zirvede gündeme getirdiklerini, Konya’da NATO’nun İnsansız Sistemlere Karşı Koyma Mükemmeliyet Merkezi kurulmasına karar verildiğini, Gazze, Lübnan ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Türkiye’nin tezlerini de liderlere aktardığını belirtti.

“Türkiye, sahip olduğu askerî kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayi kapasitesi ile bu dönüşümün tam merkezinde, NATO’nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Zirvede savunma sanayi iş birliğinin önündeki engellerin ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kayda geçirdik.”

Trump ve NATO liderleriyle temaslar

Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında çok sayıda liderle ikili görüşme yaptığını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye 17 yıl sonra gerçekleştirdiği devlet başkanı düzeyindeki resmî ziyareti önemli gördüğünü ifade etti.

Trump’ın Türkiye ve zirve hakkındaki değerlendirmelerinden memnuniyet duyduklarını söyleyen Erdoğan, iki ülkenin ticaret hacmini büyütme ve bölgesel istikrar konularında birlikte çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

“Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi gerek ikili ticaretimizin 100 milyar dolar hedefine ulaşması gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump’la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

NATO organizasyonu ve iç siyasete mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin organizasyonunu devlet kapasitesinin göstergesi olarak değerlendirdi. Ankara’nın uluslararası görünürlüğünün arttığını, zirveye yönelik eleştirileri ise marjinal bulduğunu söyledi.

Konuşmasının bu bölümünde muhalefete ve organizasyonu eleştiren çevrelere sert ifadeler yöneltti; Türkiye’nin tarihî ve kültürel mirasını sahiplenen yeni bir anlayış içinde olduğunu savundu.

“Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir. Millî meselelerin ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmuyoruz… İster kabul edin ister etmeyin ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye’nin diplomatik rolü

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri hâline geldiğini ileri sürdü. NATO Zirvesi’nin Külliye’nin işlevine ilişkin tartışmalara cevap verdiğini savundu.

“Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi Külliyemizde atmaktadır. NATO Zirvesi, bu eserin ne işe yaradığını ve Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.”

İmalat sanayisi şirketlerine 1 trilyon TL kredi desteği

Ekonomi bölümünde Erdoğan, imalat sanayisi şirketlerine yönelik yeni finansman paketlerini açıkladı. Yatırım Taahhütlü Avans Kredi Programı’nın kapsamının genişletildiğini, ayrıca yeni uygun koşullu kredi paketinin devreye alınacağını belirtti.

Program kapsamında hükümetin kredi maliyetinin önemli bölümünü üstleneceğini söyleyen Erdoğan, toplam kredi hacminin 1 trilyon TL'ye ulaşacağını açıkladı.

“Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz. Sanayicilerimizin sadece yeni yatırımları için değil, işletme sermayesi noktasında da uygun koşullu finansmana erişim imkânını güçlendiriyoruz.”

Srebrenitsa ve Bosna Hersek

Erdoğan, konuşmasının başında Srebrenitsa Soykırımı’nın 31. yılı dolayısıyla Bosna Hersek’e destek mesajı verdi. Uluslararası toplumun 1995’teki katliam karşısındaki tutumunu eleştirdi; Türkiye’nin Bosna Hersek’in yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

“Türkiye olarak benzer acıların tekerrür etmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin barış içinde yaşadığı istikrarlı ve müreffeh bir Bosna Hersek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Eski Katar Emiri için taziye

Erdoğan, hayatını kaybeden Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani’nin Türkiye-Katar ilişkilerine önemli katkılar sunduğunu ve Filistin başta olmak üzere İslam dünyasının meselelerine duyarlılığıyla hatırlanacağını söyledi.

“Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yaptığı eşsiz katkıları hiçbir zaman unutmayacak, kendisini şükranla hatırlayacağız.”

(AEK)