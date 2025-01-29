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HABER
Yayın Tarihi: 29 Ocak 2025 12:51
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2025 13:08
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Erdoğan'dan Kartalkaya açıklaması: Cazgırlıkla kimse sorumluluktan kaçamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında gözaltı sayısının 28'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Kimin sorumluluğu, ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan'dan Kartalkaya açıklaması: Cazgırlıkla kimse sorumluluktan kaçamaz
*Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan’ın gündeminde 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Grand Kartalkaya Otel’deki yangın faciası vardı.

İktidar olarak "yangında tüm imkanları seferber ettiklerini" söyleyen Erdoğan, muhalefeti hedef aldı.

Erdoğan, “Ana muhalefet iftiralara başladı. Yangını, günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye özen gösterdik. Bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler” dedi.

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Kartalkaya’da otel yangını: 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 

"Ana muhalefet iftiralara başladı. Yangını, günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye özen gösterdik. Bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler. Çıkıp bir nedamet cümlesi kurmak yerine telaşla sağa sola bühtan etmeyi sürdürdüler.

Yangının haberi bize ulaşır ulaşmaz devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Facianın tüm yönleriyle araştırılmasını sağladık. İTÜ'den farklı branşlarda 7 öğretim üyesi ile 1 idare hukuku profesörünün yer aldığı 8 kişilik heyet kuruldu.

Grand Kartal Otel yangını
Grand Kartal Otel yangını
23 Ocak 2025

"Sorumlular hesap verecek"

Gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Aralarında Grand Kartal Oteli sahibin işletme müdürü belediye yetkililerinin olduğu 19 kişi tutuklandı. Otelin yangın algılama sisteminin çalışır vaziyette olmadığı, iş yerinde acil durum ekiplerinin bulunmadığı yangın söndürme sistemlerinin yetersiz kaldığı acil çıkış kapılarının ihtiyaca cevap verecek şekilde olmadığı tespit edilmiştir.

Belediye başkanı koltuğunda oturan şahsın 'İtfaiye müdürü korkmuştur' diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. En küçük şüphe izi kalmadan, ince detayına kadar facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz. Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği yer sosyal medya mecraları değil, bağımsız mahkemeleridir.

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"Kimse sorumluluktan kaçamaz"

Kimse sorumluluktan kaçamaz, adalet tecelli edecek. Kimin sorumluluğu, eksiği ve ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız. Cazgırlıkla kimse sorumluluktan kaçamaz. Kimse vatandaşlarımızın hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.

Ey muhalefet daha bir sene önce Beşiktaş'ta 29 işçimiz can verdi zerre kadar umursamadınız. İzmir'de iki gencimiz elektrik akımına kapılarak can verdi görmezden geldiniz. İstanbul'da su dolu çukura düşen 5 yaşındaki yavrumuz göz göre gitti. Sizin iş bilmezliğinizden ötürü her gün büyükşehirlerin göbeğinde otobüsler yanıyor çıkıp nedamet cümlesi kurmayı kibrinize yediremiyorsunuz."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
recep tayip erdoğan Grand Kartal Otel Kartalkaya Otel Yangını
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