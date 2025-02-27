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HABER
Yayın Tarihi: 27 Şubat 2025 11:25
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2025 11:32
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Kartalkaya’daki otel yangını: Bakan gelmedi, muhalefet toplantıyı terk etti

DEVA Partili Cem Avşar toplantıyı terk etmeden önce "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bu komisyondan daha önemli ne işi var?" diye sordu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da "Biz neyi araştırıyoruz. Bakanın yangında kusuru olduğu açık. Ama üçüncü toplantımıza da geldi" dedi. "Maddi gerçeği nasıl bulacağız?" diye sordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kartalkaya’daki otel yangını: Bakan gelmedi, muhalefet toplantıyı terk etti

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 yurttaşın hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin TBMM’de kurulan Araştırma Komisyonu dün (26 Şubat) toplandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy toplantıya katılmadı. Bunun üzerine CHP, DEM Parti, İyi Parti ve Yeni Yol milletvekilleri Ersoy’u protesto ederek salonu terk etti.

Komisyondan ayrılmadan önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Tarihi bir görev yapıyorsunuz. Tarihi bir sorumluluğumuz var. Üzülerek söylüyorum ki üçüncü toplantımıza da Turizm Bakanı buraya gelmedi. Çalışma Bakanı buraya gelmedi. Burada bir araştırma yapıyoruz. Burada toplanan veriler, günün birinde savcılığın kovuşturmasında önemli bir yer teşkil edecek. Turizm Bakanı'nın açık bir kusuru olduğu gerçek. İstifa yok, buraya gelen bir bakan yok. O zaman biz neyi araştırıyoruz? AKP’li arkadaşlarıma sesleniyorum. Bakan burada olmalı. Bakana sorular sormalıyız. Bunu 86 milyon adına yapmalıyız. Maddi gerçeği nasıl bulacağız? 78 kaybettiğimiz insanın ailesinin içini mi rahatlatacağız yoksa bakanı mı aklayacağız?” dedi.

"Bakanın bu komisyondan daha önemli ne işi var?"

DEVA Partili Cem Avşar da usul gereği Ersoy’un komisyona gelmesi için yazılı talepte bulunduklarını fakat Bakanın gelemeye tenezzül etmediğini söyledi.

Kartalkaya’nın cumhuriyet tarihinin en büyük yangın faciası olduğu belirten Avşar, “Sayın bakanın konu hakkında televizyonlarda birçok demeç verdi. Ancak milletin iradesini temsil eden bu komisyona gelip milletin temsilcilerine bir konuşma yapmayı çok gördü. Bakanın bu komisyondan daha önemli ne işi var, merak etmekteyiz” diye konuştu.

Bakan yardımcısı sunum yaptı

Yaşanan gerginlik sonrasında toplantıya 10 dakika ara verildi. Yeniden başlayan toplantıya CHP, DEM Parti, İyi Parti ve Yeni Yol milletvekilleri yer almadı. AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok komisyona başkanlık etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan bir sunum yaptı.

Alpaslan, yurt, hastane, otel gibi tüm yerlerin faaliyette bulunabilmesi için ilk şartın, yetkili idareden işyeri çalışma ruhsatı alması olduğunu hatırlattı. İşyeri çalışma ruhsatlarının mücavir alan içinde belediyeler, mücavir alan dışında ise özel idareler tarafından verildiğini belirtti.

Alpaslan, turizm işletmesi belgesinin, tür, sınıf, kapasite, personel nitelikleri dikkate alınarak turizm işletmelerine işletme aşamasında verilen bir nitelik belgesi olduğunu, yetkili belediye ya da il özel idaresinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alamayan işletmelere, turizm işletmesi belgesi verilmediğini söyledi.

Turizm işletmesi belgesinin, tesisin, imar ve yangın güvenliği gibi teknik yeterliliğine ilişkin bir belge olmadığını kaydeden Alpaslan, "Turizm işletmesi belgesi 'kalite belgesi' niteliğindedir ve tek başına bir otelin açılıp işletilmesi için yeterli değildir." dedi.

Bakanlık tarafından turizm konaklama tesislerine yönelik denetimleri anlatan Alpaslan, Bakanlık yetkililerince tesislerin birçok konuda denetlendiğini ve raporlar düzenlendiğini söyledi.

Yangının ardından yapılan denetimlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bildirilen 1827 tesisin valilikler ve belediyeler tarafından kapatıldığını açıkladı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Kartalkaya Kartalkaya Otel Yangını Grand Kartal Otel
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