Tanju Özcan: Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangının bizzat sorumlusudur

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya’da 66 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’in önünde açıklama yaptı. Burada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Yetki itfaiyede” diyerek Bolu Belediyesi’ni suçlamasıyla ilgili konuştu.

Özcan, otelin belediye sınırı dışında olduğunu, bölgenin turizm özel alanı olmasından dolayı da yetkinin Bakanlıkta olduğunu söyledi. Otele ruhsatın 1997'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini ekledi. Özsoy’a, "Apar topar suçluluk psikolojisiyle toplumu yanlış bilgilendirecek ve insanları suçlayacak beyanlarda bulunuyor" diyerek yanıt verdi. Şunları söyledi:

"Ruhsatı biz vermediğimiz için sensör var mı, yangın merdiveni var mı bilmiyorum. Elimizde veri yok. Burası belediye sınırı dışında. Turizm özel alanı olduğu için otelin ruhsatı da Turizm Bakanlığı tarafından verilmiş. Kayıtlar oradadır.

İtfaiyeci arkadaşlardan bir tane yangın merdiveni olduğunu söylediler. Ama ikincisi var mı, yok mu binanın etrafını dolaştım, ben de göremedim. Ruhsatı biz vermediğimiz için denetimler de bize ait olmadığı için 'Var desem de yok desem de' yanlış olur. Otel 1997 yapılmış. O tarihlerde bizden bilgi, belge istendi mi an itibarıyla buna cevap veremem ama ruhsatı veren Bolu Belediyesi olarak biz değiliz. Burası özel turizm alanı, yetki ve sorumluluk tamamen Turizm Bakanlığında.

Dün geceden bu yana can kayıpları için mücadele içindeyken, Kültür ve Turizm Bakanı kameraların önünde açık seçik yalan söyleyerek itfaiyemizi suçlama cüretinde bulundu. Basına bir belge servis etmişler ve diyorlar ki Bolu Belediyesi'nden yangın yeterlilik belgesi. O belgenin tarihine bakın. 22 Kasım 2007. 15 yıl önce belediyeye müracaat edilmiş. O zamanlar AK Partili başkan var. Bu binanın yangına karşı güvenli olduğuna dair bir rapor vermiş. 2007’den sonra Bolu Belediyesi tarafından yangına uygundur şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir.

Sayın Bakan bu olayın bizzat sorumlusudur. Ve sorumluluğu atmak için alçak bir şekilde belediyemize suçlama cüretine girmiştir. Burası Bolu belediyesi sınırları içinde değil, burada yetkili olan Turizm Bakanlığı'dır. Zaten 2021 ve 2024'te yangınla ilgili biz denetim yaptık diyor. Bunu itiraf ediyor.

Apar topar suçluluk psikolojisiyle toplumu yanlış bilgilendirecek ve insanları suçlayacak beyanlarda bulunuyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür ve Turizm Bakanı'na yakışmaz. Böyle bir terbiyesizlik böyle bir iftira ben hayatımda görmedim. İnsanlara iftira atmasın.”

BEŞ BAKAN, KARTALKAYA’DA "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut, iki yangın merdiveni var"

(HA)