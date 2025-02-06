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Yayın Tarihi: 6 Şubat 2025 09:22
 ~ Son Güncelleme: 6 Şubat 2025 09:27
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Kartalkaya Yangını: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı tutuklandı

Yangına ilişkin daha önce 28 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 19’u tutuklanmıştı. Diğer 9 şüpheliden 8’i adli kontrol şartıyla, biri ise doğrudan serbest bırakılmıştı. Son tutuklamalarla birlikte toplam tutuklu sayısı 21’e yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, yangından zarar görmüş bir binanın dış cephesi görülüyor. Bina, ahşap kaplamalı ve çok katlı. Cephede ciddi yanık izleri bulunmakta, bazı pencereler tamamen siyaha dönmüş durumda. Camlar kırılmış, pencerelerin bir kısmından yangın sonrası dumanın bıraktığı izler dikkat çekiyor. Binanın sol tarafında yangının yoğunlaştığı ve dış kaplamanın büyük ölçüde hasar gördüğü bir bölge bulunuyor.
Fotoğraf: AA

Bolu’nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 21’e ulaştı.

Yangınla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İçişleri Bakanlığına bağlı Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, gözaltına alındı. Savcılık sorgularının ardından iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yangına ilişkin daha önce 28 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 19’u tutuklanmıştı. Diğer 9 şüpheliden 8’i adli kontrol şartıyla, biri ise doğrudan serbest bırakılmıştı. Son tutuklamalarla birlikte toplam tutuklu sayısı 21’e yükseldi.


Tutuklanan Sırrı Köstereli'nin 24 Aralık 2013'ten bu yana İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yaptığı, yardımcısı Bünyamin Bal’ın da uzun süredir bu görevde bulunduğu belirtildi. Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği bildirildi.

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(EMK)

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İstanbul
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/haber/kartalkaya-yanginiyla-ilgili-gozalti-sayisi-12-oldu-303917
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