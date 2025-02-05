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Yayın Tarihi: 5 Şubat 2025 08:38
 ~ Son Güncelleme: 5 Şubat 2025 08:45
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Kartalkaya yangını: 2 kişi daha gözaltına alındı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturmada gözaltına alınan kişi sayısı 30’a ulaştı. Bu isimlerden 19’u tutuklanırken, 9 kişi serbest bırakılmıştı. Serbest kalanlardan 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Bolu Kartalkaya'da bir otelin ön cephesine ait görüntü yer alıyor. Otelin girişinde "Grand Kartal" tabelası dikkat çekiyor.
Fotoğraf: AA

Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde bir otelde çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturmada gözaltına alınan kişi sayısı 30’a ulaştı. Bu isimlerden 19’u tutuklanırken, 9 kişi serbest bırakılmıştı. Serbest kalanlardan 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, yangının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından iki mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini duyurdu.

Müfettişlerin, Bolu Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile ilgili hazırladıkları raporları sırasıyla 28 Ocak ve 31 Ocak 2025 tarihlerinde tamamlayarak Bolu Valiliği’ne teslim ettiği belirtildi. Valilik, bu raporları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında Cumhurbaşkanı'nın da olayın ilk gününden itibaren konuyu yakından takip ettiğini vurgulayarak, “Yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler” dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınmış 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bir günlük milli yas ilan edilmişti.

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(EMK)

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