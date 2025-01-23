Grand Kartal Otel yangını

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel’de kaynağı henüz belirlenemeyen bir nedenle 21 Ocak’ta yangın çıktı.

Adalet Bakanlığı, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu ve tüm kimliklerin tespit edildiğini bildirdi. Yangın esnasında otelde 238 konuk ve bilinmeyen sayıda çalışan bulunuyordu.

Aynı gün, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yangınla ilgili Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında yayın yasağı kararı verildiğini bildirdi. Yayın yasağı, ertesi gün (22 Ocak) kaldırıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde 1 gün süreyle “milli yas” ilân etti. Yas ilânıyla birlikte yangında hayatını kaybedenler toprağa verilmeye başlandı.

Yangınla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, işletme sahibi dahil dokuz kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yürütülen soruşturma kapsamında 22 Ocak’ta da Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 11’e yükselmiş oldu.

Bolu’da 78 kişinin öldüğü otelle ilgili tartışmalar ve bilinenler

Ersoy: “İki yangın merdiveni var”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimlerinin yapıldığını, bu denetimler sırasında işyeri açma, çalışma ve yangın yeterlilik ruhsatlarının talep edildiğini söyledi.

Bakan Ersoy, bir gazetecinin “Tesiste yangın merdiveni var mıydı?" sorusuna, “İki yangın merdiveni var,” yanıtını verdi. Ersoy, açıklamasında “Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut,” da dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a yanıt veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Burası Bolu Belediyesi sınırları içinde değil, burada yetkili Turizm Bakanlığı'dır. Bakan bu olayın bizzat sorumlusudur. Sorumluluğu atmak için alçak bir şekilde belediyemizi suçlama cüretine girmiştir,” dedi.

KARTALKAYA OTEL YANGINI Kayıp yakını: “Ben bu acıyı yaşadıysam herkes bunun bedelini ödesin”

TMMOB’un açıklamaları

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bolu İl Koordinasyon Kurulu, yangına ilişkin yaptığı açıklamada otelde yangın yayılımını engelleyen ve söndüren otomatik Yağmurlama (Sprinkler) sistemi gibi zorunlu güvenlik önlemlerinin eksik olduğunu söyledi.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası da yaptığı açıklamada yangın ihbarı ve tahliye süreçlerinde eksiklikler olduğunu söyledi.

2007’den önce yapılan binaların, mevcut düzenlemeler gereği yangın güvenlik önlemlerinden muaf tutulmasının sistematik bir soruna işaret ettiğini söyleyen EMO, bu düzenlemenin değiştirilmesi ve kamuya açık binalarda yangın güvenlik sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hazırlanan ön hasar tespit raporunda “ağır hasarlı” olduğu belirtilen otel, bugün mühürlendi.

Mühürleme ile ilgili açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı “Kartalkaya’da 80 canımız gitti. Konu ile ilgili hem idari soruşturma hem de adli soruşturma yapılıyor. Ancak aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor. Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir. Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir. Bu sebeplerle gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle adli ve idari soruşturma ve sonraki süreç tamamlanmadan otel binasının yıkımı durdurulmalıdır,” dedi. (TY)

Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?