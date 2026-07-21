Encamên YKSyê aşkere bûn
Encamên Ezmûna Saziyên Xwendina Bilind (YKS) a sala 2026an hatin aşkerekirin.
Navenda Pîvandin, Bijartin û Bicihkirinê (OSYM) encamên ezmûna ku nêzîkî 2,5 mîlyon kes beşdar bibûn, aşkere kir. OSYMyê her wiha ragihand ku di ezmûna AYTyê de du pirs hatine betalkirin û nirxandin li gorî vê yekê hatiye kirin.
Serokê OSYMyê Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy diyar kir ku beşdar dikarin bi jimara xwe ya nasnameyê (T.C.) û şîfreya xwe ya beşdariyê ji navnîşana ykssonuc.osym.gov.tr encamên xwe bibînin.
Hilbijartina zanîngehan jî dê di navbera 29ê Tîrmehê û 10ê Tebaxê de bên kirin. Tê çaverêkirin ku OSYM di nav rojê de Rêbernameya Bername û Kontenjanên Xwendina Bilind jî belav bike.
"Rêjeya beşdariya berendamên jin bilindtir e"
Li gorî daneyên OSYMyê, ji 2 mîlyon û 425 hezar û 627 kesên ku ji bo TYTyê serlêdan kiribûn, jê 2 mîlyon û 255 hezar û 76 kes tevlî ezmûnê bûn.
Ji mîlyon û 627 hezar û 970 kesên ku ji bo AYTyê serlêdan kiribûn jê mîlyon û 473 hezar û 113 kes; ji 203 hezar û 640 kesên ku ji bo YDTyê serlêdan kiribûn jî jê 143 hezar û 270 kes tevlî ezmûnê bûn.
OSYMyê ragihand ku di her sê beşên ezmûnan de rêjeya beşdariya jinan ji ya mêran bilindtir e.
(AY)