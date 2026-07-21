TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 21.07.2026 09:47 21 Tîrmeh 2026 09:47
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 21.07.2026 09:48 21 Tîrmeh 2026 09:48
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Encamên YKSyê aşkere bûn

OSYMyê ragihand ku di her sê beşên ezmûnan de rêjeya beşdariya jinan ji ya mêran bilindtir e.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Encamên YKSyê aşkere bûn
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Encamên Ezmûna Saziyên Xwendina Bilind (YKS) a sala 2026an hatin aşkerekirin. 

Navenda Pîvandin, Bijartin û Bicihkirinê (OSYM) encamên ezmûna ku nêzîkî 2,5 mîlyon kes beşdar bibûn, aşkere kir. OSYMyê her wiha ragihand ku di ezmûna AYTyê de du pirs hatine betalkirin û nirxandin li gorî vê yekê hatiye kirin.

Serokê OSYMyê Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy diyar kir ku beşdar dikarin bi jimara xwe ya nasnameyê (T.C.) û şîfreya xwe ya beşdariyê ji navnîşana ykssonuc.osym.gov.tr encamên xwe bibînin.

Hilbijartina zanîngehan jî dê di navbera 29ê Tîrmehê û 10ê Tebaxê de bên kirin. Tê çaverêkirin ku OSYM di nav rojê de Rêbernameya Bername û Kontenjanên Xwendina Bilind jî belav bike.

"Rêjeya beşdariya berendamên jin bilindtir e"

Li gorî daneyên OSYMyê, ji 2 mîlyon û 425 hezar û 627 kesên ku ji bo TYTyê serlêdan kiribûn, jê 2 mîlyon û 255 hezar û 76 kes tevlî ezmûnê bûn.

Ji mîlyon û 627 hezar û 970 kesên ku ji bo AYTyê serlêdan kiribûn jê mîlyon û 473 hezar û 113 kes; ji 203 hezar û 640 kesên ku ji bo YDTyê serlêdan kiribûn jî jê 143 hezar û 270 kes tevlî ezmûnê bûn.

OSYMyê ragihand ku di her sê beşên ezmûnan de rêjeya beşdariya jinan ji ya mêran bilindtir e.

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
osym ezmûn
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê