Elektrik ve doğalgaza yüzde 25 zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dün (3 Nisan) akşam saatlerinde elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.

EPDK’den yapılan yazılı açıklamaya göre, tarife değişiklikleri bugünden itibaren geçerli olacak.

Buna göre, elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 17,5, sanayi abone grubu için yüzde 5,8 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 24,8 artışa gidildi.

Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesinin ödeyeceği tutar 323,8 lira olarak belirlendi.

Konutlarda kademeli tarifeye geçildi

BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları doğrultusunda nihai doğal gaz satış fiyatlarında artış gerçekleşti.

Buna göre, konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için ortalama yüzde 25, sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 18,61, elektrik üretim santralleri için ortalama yüzde 19,42 artış söz konusu oldu.

Ayrıca, konut tüketicileri için kademeli fiyat uygulamasına geçildi.

Martta ulaştırmaya savaş etkisi, fiyatlar yüzde 4,52 arttı

Zamlarda İran savaşı etkisi Elektrik ve doğalgazda zam kararı, mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından geldi. Martta yıllık enflasyon yüzde 30,87’ye gerilese de ulaştırma fiyatları bir ayda yüzde 4,5’in üzerinde arttı. Bu artışta, ABD ve İsrail güçlerinin İran’a saldırıları nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarının etkili olduğu değerlendiriliyor. İstanbul’da motorinin litre fiyatı 2 Mart’ta yaklaşık 60 lira düzeyindeyken, bugün itibarıyla 80 liraya yaklaştı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, taşımacılık maliyetleri üzerinden gıda fiyatlarını da yukarı çekiyor. Bu nedenle gıda enflasyonu, genel enflasyonun üzerinde kalmayı sürdürüyor. Dolar/TL kuru da 44,50 seviyesinde seyrediyor. Enerji arz güvenliği tartışmaları da zamlarla birlikte yeniden gündeme geldi. Türkiye, doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini İran’dan karşılıyor. Geçen ay ülkenin en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars’ın ABD-İsrail güçleri tarafından vurulmasının ardından, İran’dan Türkiye’ye gaz akışının kesildiği öne sürülmüştü Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 24 Mart’ta yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı. Bayraktar, İran’dan gaz akışının sürdüğünü ve Türkiye’nin doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 71 seviyesinde olduğunu söyledi.

