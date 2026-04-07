ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 07.04.2026 12:59 7 Nisan 2026 12:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.04.2026 13:09 7 Nisan 2026 13:09
Okuma Okuma:  1 dakika

Gürer: Elektrik zammı tarımı doğrudan etkileyecek

Ömer Fethi Gürer, girdi maliyetlerinin zaten yüksek olduğunu belirterek “Gübre ve mazot sonrası elektriğe yapılan yüzde 25’lik zam üretimi daha da zorlaştıracak” dedi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: agri.tarimorman.gov.tr

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre, tohum, ilaç, fide ve mazottaki fiyat artışlarından sonra elektriğe yapılan zammın sulama suyu fiyatına etki edeceğini belirterek bu durumun üretim maliyetlerine yansıyacağını söyledi.

TBMM’de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi olan Gürer Niğde’de çiftçilerle bir araya geldi.

Bölgede tarımsal sulamanın büyük oranda yeraltı sularıyla yapıldığını anlatan Gürer, elektrik zammının üreticiyi zor duruma soktuğunu söyledi.

“Bölgemizde trafolarla yeraltından su çekiliyor. Niğde’de, Konya’da, Aksaray’da ve birçok yerde kuyulardan elektrikle su çekiliyor. Sulama suyu bedeli sezon sonundan önce alındığında çiftçiler sıkıntı da yaşıyor. Gübresinde, ilacında, fidesinde, tohumunda, mazotunda çiftçi etkilenirken bu kez elektriğe gelen zamla çiftçi ‘Ben bu tarlayı nasıl sulayacağım?’ diye düşünüyor. Çünkü verim alabilmek için suya ihtiyaç var” diye konuştu.

"Su verimlilik demek"

Gürer, sulamanın verim açısından kritik önemde olduğunu belirterek, kuru ve sulu tarım arasındaki farkı rakamlarla anlattı:

“Kuru tarımda 140 ile 270 kg arasında, sulu tarımda 550’den 800 kg’ye kadar buğday alınabiliyor. Su verimlilik demek. Su, çiftçi için hayat, can demek. Ama şimdi elektriğe gelen zamla sulama suyunun fiyatı artacak. Bu yıl geçen yıla göre yağışlı sezon daha iyi olsa da sulamaya yine de ihtiyaç var ve çiftçi şaltere bastığında yüzde 25 zamlı elektrik kullanacak.”

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Elektrik zammı Tarım
Sayfa Başına Git