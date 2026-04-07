Gürer: Elektrik zammı tarımı doğrudan etkileyecek

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre, tohum, ilaç, fide ve mazottaki fiyat artışlarından sonra elektriğe yapılan zammın sulama suyu fiyatına etki edeceğini belirterek bu durumun üretim maliyetlerine yansıyacağını söyledi.

TBMM’de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi olan Gürer Niğde’de çiftçilerle bir araya geldi.

Bölgede tarımsal sulamanın büyük oranda yeraltı sularıyla yapıldığını anlatan Gürer, elektrik zammının üreticiyi zor duruma soktuğunu söyledi.

“Bölgemizde trafolarla yeraltından su çekiliyor. Niğde’de, Konya’da, Aksaray’da ve birçok yerde kuyulardan elektrikle su çekiliyor. Sulama suyu bedeli sezon sonundan önce alındığında çiftçiler sıkıntı da yaşıyor. Gübresinde, ilacında, fidesinde, tohumunda, mazotunda çiftçi etkilenirken bu kez elektriğe gelen zamla çiftçi ‘Ben bu tarlayı nasıl sulayacağım?’ diye düşünüyor. Çünkü verim alabilmek için suya ihtiyaç var” diye konuştu.

"Su verimlilik demek"

Gürer, sulamanın verim açısından kritik önemde olduğunu belirterek, kuru ve sulu tarım arasındaki farkı rakamlarla anlattı:

“Kuru tarımda 140 ile 270 kg arasında, sulu tarımda 550’den 800 kg’ye kadar buğday alınabiliyor. Su verimlilik demek. Su, çiftçi için hayat, can demek. Ama şimdi elektriğe gelen zamla sulama suyunun fiyatı artacak. Bu yıl geçen yıla göre yağışlı sezon daha iyi olsa da sulamaya yine de ihtiyaç var ve çiftçi şaltere bastığında yüzde 25 zamlı elektrik kullanacak.”

