HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.03.2026 09:12 20 Mart 2026 09:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.03.2026 09:16 20 Mart 2026 09:16
Okuma Okuma:  1 dakika

Motorinin litre fiyatına 5,18 lira zam yapıldı

Ortadoğu’daki gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle motorinin litre fiyatına 5,18 lira zam yapıldı; büyükşehirlerde fiyatlar 70 liranın üzerine çıktı.

BİA Haber Merkezi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, küresel enerji piyasalarını sarsarken petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşandı.

İran’ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin artmasıyla Brent petrol dün 120 dolara yaklaşırken bugün 103 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

NTV'nin haberine göre; petrol fiyatlarındaki bu yükseliş ve oynaklık, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Bu kapsamda motorinin litre fiyatına 5,18 lira zam yapılırken, fiyatlar büyükşehirlerde 70 liranın üzerine çıktı

İstanbul’da motorin 71,10 liraya, Ankara’da 72,22 liraya, İzmir’de 72,50 liraya, Adana’da 73,06 liraya yükselirken Doğu illerinde litre fiyatı 73,90 lirayı buldu.

Artan akaryakıt maliyetlerinin özellikle taşımacılık ve lojistik sektöründe yeni fiyat artışlarını tetiklemesi bekleniyor.

Büyükşehirlerde fiyatlar ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin: 62.00 TL
  • Motorin: 71.10 TL
  • LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin: 61.86 TL
  • Motorin: 70.96 TL
  • LPG: 29.89 TL

Ankara:

  • Benzin: 62.97 TL
  • Motorin: 72.22 TL
  • LPG: 30.37 TL

İzmir:

  • Benzin: 63.25 TL
  • Motorin: 72.50 TL
  • LPG: 30.29 TL

(AB)

İstanbul
İstanbul
motorin benzin zam
