Edîtora bianetê Ayşegul Başarê Xelata Rojnamegeriyê a Metîn Goktepeyî wergirt

Xelatgirên 29emîn Xelatên Rojnamegeriyê ên Metîn Goktepeyî diyar bûn. Ayşegul Başarê bi nûçeya xwe ya bi sernavê “Provokasyona alayê di dadgehê de pûç bû: Ji D.K.yê ku li ser sînorê Nisêbînê îşkence lê hatibû kirin, îdiayên têkildarî 'daxistina alayê' nehatin pirsîn” Xelata Taybet a Juriyê bi dest xist.
Rojnamegerên ku xelatê girtine ji aliyê juriya ji Abdurrahman Gok, Çîgdem Toker, Gokçer Tahîncîoglû, Nazim Alpman, Nurcan Bîlge Gokdemîr, Ozlem Akarsu Çelîk, Sultan Ozer û Tîmur Soykan pêk tê diyar kirin.
Rojnamegerên ku xelat girtine dê 10ê Nîsanê xelatên xwe bistînin.
Di beşa nûçeya nivîskî de du xelat hatin dayîn
Xelata nûçeya nivîskî bi sernavê “Bi Pêncên Tirk re hev nas bikin: Ji çekên hatine guhertin de rola Tirkiyeyê çi ye?” Hazar Dost girt. Rojnameger di nûçeya xwe de anî ziman ku derdor û rêxistinên sûc çawa çekên ku gule navêjin (Kurusiki) veguhezîn çekên rastîn û hatin bikaranîn vegot.
Di beşa nivîskî de xelata din ji T24ê Cengîz Anil Bolukbaşi bi dest xist. Sernavê nûçeyê “AYMê derbarê kuştina Veysel Atilgan ê di bûyera Komkujiya 10ê Cotmehê de hatiye kuştin biryara bi yek hevokî: Mafê jiyanê nehat binpêkirin.” bû.
Di beşa nûçeyên nivîskî de 3 xelatên juriyê yên taybet
Di beşa nûçeyên nivîskî de serlêdan bi giranî nivîskî hatin kirin.
Edîtora bianetê Ayşegul Başarê bi nûçeya xwe ya bi sernavê “Provokasyona alayê di dadgehê de pûç bû: Ji D.K.yê ku li ser sînorê Nisêbînê îşkence lê hatibû kirin, îdiayên têkildarî 'daxistina alayê' nehatin pirsîn”,
Eylem Nazlierê; bi sernavê: “Zarokên di Girtîgehê: Verastkirin an îşkence” nûçeya sêyemîn Cemre Demîrcîoglû, Zeynep Şentek, Craig Shaw û Vedat Oruç bi nûçeya dosya a “Ji keskê ber bi gewrê ve” xelat girtin. Rojnamegeran di nûçeya xwe de diyar kir ku Tirkiye ji sala 2018an ber bi 2024an ji hezar û 860 kîlometre qada xwezayî û çandiniyê veguheriye qada înşeatê.
Xelata beşa dîmenan
Di beşa nûçeyên dîtbarî de nûçeya “Hakan Tosun li nîveka Stenbolê çawa hate kuştin” a Emre Şîmşek ê T24ê xelat girt. Di nûçeyê de çawaniya kuştina Rojnameger Hakan Tosûn bi berfirehî hatibû vegotin.
Di beşa nûçeya dîtbarî ya di Halk TVê de bi ser navê “Jiyanên bi alan hatine pêçandin: Taxa Harmanlik a Sîlîvrî” hatiye weşandin a Elîfcan Yukselê hêjayî xelata taybet a juriyê hat dîtin.
Xelata Fotografan
Xelata wêneyê nûçegihanê MAyê Adnan Bîlen bi wêneya xwe ya bi sernavê “Di bin postalan de şahidî” xelat girt. Wêneya Nûnerê Weqfa Mafê Mirovan a Tirkiyeyê Emrah Kertîş dema ji bo mafên jiyanê yên di çalakiyên xwepêşandanê de bike rapor, û hatibû binçavkirin hêjayî xelatê hate dîtin.
Xelata rojnamgeriya herêmî
Di beşa rojnamegeriya herêmî de nûçegihan Akin Bodur bi nûçeya xwe ya bi ser navê “Di sê zimanan cuda de muayene” ê di rojnameya Îskenderûnê ya SES de hatiye weşandin xelat girt. Di nûçeyê de rojnamger bal dikişîne herêma ku zêde koçberî lê çêbûye û ji ber vê yekê jî muayeneyên bi sê zimana tê kirin û ji ber vê yekê jî metirsiya muayeneya şaş an jî kêm tê kirin.
Ji bo rojnamegerên girtî xelata taybet a juriyê
Xelata Juriyê derveyî beşên li jor xelat hatine dayîn, ji bo rojnamegerên ku hatine binçavkirin, girtin û zextên li ser rojnamegeran zêde bûne tê dayîn. Jurî bi boneya “Rojnamegerên binçavkirî û rojnamegeriya di bin êrişan de” biryar da ku vê beşê de jî xelatê bide. Jurî xelatê da dayika Metîn Goktepe. Dayika Metîn ji bo hemû rojnamegerên ku şopdariya heqîqetê dikin re wiha gotibû: “Ji bo min hûn hemû Metîn in”
Rojnamegerên ku xelat girtine dê di rojbûna Metîn Goktepe a 10ê Nîsanê de bi merasîmekê xelatên xwe bigirin.
