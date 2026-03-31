bianet editörü Ayşegül Başar, Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü'ne değer görüldü

Bu yıl 29. düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. bianet editörü ve muhabiri Ayşegül Başar “Bayrak provokasyonu mahkemede çöktü: Nusaybin sınırında işkence gören D.K’ya 'bayrak indirme' iddiaları sorulmadı” haberiyle Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü.

Bu seneki ödülleri Abdurrahman Gök, Çiğdem Toker, Gökçer Tahincioğlu, Nazım Alpman, Nurcan Bilge Gökdemir, Özlem Akarsu Çelik, Sultan Özer ve Timur Soykan’dan oluşan jüri belirledi.

Kazananlara ödülleri Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan 2026’da düzenlenecek törenle verilecek.

Yazılı Haber dalında iki ödül

Hazar Dost, Aposto’da “Yeni 'Türk Beşleri'yle tanışın: Kurusıkıdan dönüştürülmüş silah piyasasında Türkiye'nin rolü ne?” başlığıyla yayımlanan haberiyle Yazılı Haber Ödülü’nü kazandı. Türkiye’de üretilen gerçek mermi atar hale dönüştürülebilir kurusıkı silahların, suç örgütlerinin envanterine girdiğini anlatan Dost’un haberi, aynı zamanda bir “araştırmacı gazetecilik” örneği.

Yazılı Haber Ödülü’nü kazanan diğer isim ise T24’te “AYM'den 10 Ekim Katliamı'nda ölen Veysel Atılgan hakkında tek cümlelik karar: Yaşam hakkı ihlal edilmedi” başlığıyla yayımlanan haberiyle Cengiz Anıl Bölükbaş oldu. “Fikri takip” ile yapılan haber, 10 Ekim 2015'te meydana gelen Gar Katliamı ile adalet arasındaki çarpıklığı 9 yaşında yaşamını yitiren Veysel Atılgan üzerinden anlatıyor.

Yazılı Haber dalında üç Jüri Özel Ödülü

Yazılı Haber kategorisinde başvuruların ve nitelikli haberlerin çok yoğun olduğunu değerlendiren Jüri, bu dalda üç Jüri Özel Ödülü verilmesini kararlaştırdı.

Ayşegül Başar, bianet’te “Bayrak provokasyonu mahkemede çöktü: Nusaybin sınırında işkence gören D.K’ya 'bayrak indirme' iddiaları sorulmadı” başlığıyla yayımlanan haberiyle Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Nusaybin sınırında kolluk tarafından darbedilen D.K’nın görüntüleri 'bayrak indirme' iddialarıyla ilişkilendirilerek sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu. Başar’ın haberi, çıkarıldığı mahkemede D.K.’ya bu görüntülerle ilgili hiçbir soru yöneltilmediğini, gencin “örgüt propagandası ve üyeliği” gerekçesiyle tutuklandığını anlatıyor. Başar’ın bu haberi, gazetecilerin her türlü riske karşı hakikati ortaya çıkarma çabasının bir örneğini de taşıyor.

Bu kategorideki ikinci ödül ise Evrensel’de “Cezaevindeki çocuklar: Islah mı işkence mi?” başlığı ile yayımlanan dosya haberiyle, Eylem Nazlıer’e verildi. Nazlıer’in haberi, cezaevine giren çocukların karşılaştıkları kötü muameleyi anlatıyor.

Yazılı haber dalındaki bir diğer Jüri Özel Ödülü ise dört isme verildi. Cemre Demircioğlu, Zeynep Şentek, Craig Shaw ve Vedat Örüç, “Yeşilden Griye” başlık dosya haber ile ödül almaya hak kazandı. Gazetecilerin bu çalışması, Türkiye’nin 2018-2024 arasında 1.860 kilometrekare doğal ve tarımsal alanını inşaata kaybettiğini ortaya çıkardı. Çalışma, araştırmacı gazetecilikte yeni yol ve yöntemlerin kullanımı bakımından da öne çıkıyor.

Görüntülü Haber Ödülü: “Hakan Tosun İstanbul'un orta yerinde nasıl öldürüldü?”

Görüntülü Haber Ödülü’nü, T24’te “Hakan Tosun İstanbul'un orta yerinde nasıl öldürüldü?” başlığı ile yayınlanan haberiyle Emre Şimşek aldı. Şimşek haberinde, sokak ortasında darbedilerek öldürülen Gazeteci Hakan Tosun cinayetini, olay anından soruşturmaya kadar çok yönlü şekilde aktarıyor.

Görüntülü Haber dalında Halk TV’de “Barakalara sıkıştırılan hayatlar: Silivri Harmanlık Mahallesi” başlığıyla yayımlanan haber Elifcan Yüksel’e Jüri Özel Ödülü kazandırdı. Harmanlık Mahallesi’nde 80 derme çatma barakada 400’e yakın insanın yaşamına odaklanan haberde; insanların elektrik, altyapı olmadan yaşadıkları, çöplerden topladıkları atıklarla geçimlerini sağladıkları vurgulanıyor.

Fotoğraf Ödülü: Postal altında tanıklık!

Adnan Bilen Mezopotamya Ajansı’nda yayımlanan “Postal altında tanıklık!” adlı fotoğrafıyla Fotoğraf Ödülü’nü aldı. Fotoğraf, Rojava’ya yönelik saldırılara karşı yapılan protesto gösterilerinde yaşanan hak ihlallerini raporlamak için alanda bulunan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Temsilcisi Emrah Kertiş’in maruz kaldığı muameleyi yansıtıyor.

Yerel Gazetecilik Ödülü

Yerel Gazetecilik Ödülü, “Farklı dilde muayene” başlığıyla İskenderun SES gazetesinde yayınlanan üç günlük dosyaya imza atan Akın Bodur’a verildi. Dosya kapsamında; Hatay’da, milyonları etkileyen göç dalgasının sağlık alanında yarattığı en görünmez ama en kritik sorunlardan biri olan dil sorunu ele alınıyor. Haberde bu sorunun, yanlış teşhisten mahremiyet ihlaline kadar birçok olumsuz sonuca sebep olduğu vurgulanıyor.

Jüri Özel Ödülü: Tutuklu gazeteciler ve saldırı altındaki gazetecilik

Ödül Jürisi, bu kategoriler dışında, son dönemde gazetecilere yönelik gözaltı, tutuklama ve baskıların arttığına dikkat çekerek, bu kapsamda “Tutuklu gazeteciler ve saldırı altındaki gazetecilik” başlığıyla Jüri Özel Ödülü verilmesine karar verdi. Jüri, bu ödülün, hakikat peşinde koşan tüm gazetecileri “Benim için hepiniz Metin’siniz” diye tarif eden, Metin Göktepe’nin annesi Fadime Ana’ya verilmesini kararlaştırdı.

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, 1998’den beri gözaltında polis işkencesiyle öldürülen Evrensel Muhabiri Metin Göktepe’nin anısını yaşatmak ve genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla 1998’den beri veriliyor.

(HA)